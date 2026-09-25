امام جمعه سراب: اقتدار علمی باید با تقوا و اخلاق همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: زندگی انسان باید به گونه‌ای باشد که رضایت خداوند مبنای رفتار و تصمیم‌های او قرار گیرد، چرا که در روز قیامت تنها صداقت و عمل صالح انسان‌ها به کار آنان خواهد آمد.

امام جمعه سراب با اشاره به آیه ۱۱۹ سوره مبارکه مائده، افزود: خداوند در این آیه از روزی سخن می‌گوید که صداقت صادقان به سود آنان خواهد بود و پاداش آنان رضایت الهی و ورود به بهشت جاودان است.

وی با تأکید بر اینکه ادعا و شعار بدون عمل انسان را به سعادت نمی‌رساند، ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) هشدار می‌دهد که انسان نباید از کسانی باشد که به آخرت امید دارند اما برای آن عمل نمی‌کنند؛ بنابراین محبت به خدا، اهل‌بیت(ع)، شهدا و دین باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود عملی داشته باشد.

طباطبایی چهار ویژگی را موجب کمال اسلام انسان دانست و گفت: وفای به عهد الهی و انجام واجبات، صداقت با مردم، حیا از کارهای زشت و خوش‌اخلاقی با خانواده از جمله این ویژگی‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت وفای به عهد، بیان کرد: انسان باید به وعده‌هایی که به خداوند و مردم می‌دهد پایبند باشد و خلف وعده را امری ساده تلقی نکند. قولی که به فرزند، همسر، دوست، همکار یا هر فرد دیگری داده می‌شود، باید مورد احترام قرار گیرد.

امام جمعه سراب همچنین حیا را یکی دیگر از نشانه‌های ایمان دانست و گفت: انسان ممکن است دچار خطا شود، اما هنگامی که اشتباه کرد باید شرمنده شود، توبه کند و درصدد جبران برآید، نه اینکه نسبت به گناه و رفتار نادرست بی‌تفاوت باشد.

وی با تأکید بر ضرورت خوش‌اخلاقی در محیط خانواده، افزود: برخی افراد در جامعه رفتار مناسبی دارند اما در خانه با همسر و فرزندان خود بداخلاق هستند، در حالی که خانواده باید محل آرامش، محبت و انس باشد و مدیریت خانواده نباید با دیکتاتوری و خشونت همراه شود.

طباطبایی در ادامه با اشاره به حکایتی از شیخ ابوسعید ابوالخیر، اظهار کرد: کرامت واقعی انسان این نیست که روی آب راه برود یا در هوا پرواز کند؛ بلکه هنر انسان آن است که در متن زندگی و میان مردم حضور داشته باشد و در عین حال لحظه‌ای از یاد خدا غافل نشود.

وی با بیان اینکه بندگی خدا نباید مشروط به برخورداری از امکانات و رفاه دنیوی باشد، گفت: انسان نباید با خدا شرط بگذارد که اگر امکانات و رفاه داشتم دین‌داری می‌کنم؛ خداوند خدایی خود را می‌داند و انسان نیز باید بندگی خود را انجام دهد.

علم و دانش، از مؤلفه‌های اصلی قدرت

امام جمعه سراب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت علم و دانش، اظهار کرد: امام صادق(ع) علم را نوری معرفی کرده‌اند که خداوند در قلب انسان قرار می‌دهد و علم نافع می‌تواند انسان را در مسیر رشد و سعادت قرار دهد.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس و آغاز هفته دفاع مقدس، افزود: فرهنگ شهادت، ایثار، مقاومت و دفاع مقدس با بصیرت، آگاهی و علم و دانش پیوند دارد و جامعه برای حرکت در مسیر پیشرفت و مقابله با تهدیدها باید از ظرفیت علمی خود بهره بگیرد.

طباطبایی با استناد به سخنی از امیرالمؤمنین(ع) درباره علم، گفت: در دنیای امروز علم و فناوری یکی از پایه‌های قدرت است و کشورهایی که از توان علمی و فناورانه برخوردارند، قدرت بیشتری برای دفاع از خود و تأمین منافعشان دارند.

وی تأکید کرد: علم و فناوری باید در خدمت انسانیت و مقابله با ظلم قرار گیرد و اگر علم بدون اخلاق و تقوا در اختیار انسان قرار گیرد، می‌تواند به ابزار کشتار و آسیب به غیرنظامیان تبدیل شود.

امام جمعه سراب با تأکید بر ضرورت تقویت توان علمی کشور، افزود: جامعه اسلامی باید در کنار علم و فناوری، تقوا و اخلاق را نیز مورد توجه قرار دهد تا قدرت علمی در مسیر صحیح و برای دفاع از مردم و ارزش‌های انسانی به کار گرفته شود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد علما و شهدای دفاع مقدس، از شخصیت‌های علمی و حوزوی که در عرصه فقاهت، اخلاق و دیانت منشأ آثار ماندگار بوده‌اند یاد کرد و بر بهره‌گیری از میراث علمی و اخلاقی آنان تأکید کرد.

طباطبایی با اشاره به سالگرد شهادت جمعی از فرماندهان و سرداران دفاع مقدس و شهدای عرصه‌های مختلف خدمت، گفت: ملت ایران از اقشار و صنوف مختلف برای حفظ و حراست از کشور و نظام جمهوری اسلامی شهید تقدیم کرده است و باید یاد و نام این شهدا همواره زنده نگه داشته شود.

وی همچنین با اشاره به هفته آتش‌نشانی و ایمنی، از شهدای این عرصه تجلیل کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

تأکید بر تقویت قدرت علمی و فرهنگی کشور

امام جمعه سراب در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، از مواضع وی در این نشست تقدیر کرد و گفت: طرح مطالبات مردم ایران در عرصه بین‌المللی و دفاع از ارزش‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی در عین حال بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل فرهنگی در داخل کشور تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود مسئولان از خود و مجموعه‌های تحت مدیریتشان آغاز کنند و در حوزه مسائل فرهنگی، مقابله با فساد و رعایت ارزش‌های دینی اهتمام بیشتری داشته باشند.

طباطبایی ادامه داد: همان‌گونه که در عرصه بین‌المللی از ارزش‌ها سخن گفته می‌شود، در داخل کشور نیز نباید اجازه داد احکام و ارزش‌های دینی معطل بماند.

وی با اشاره به بیانیه مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که بدون تحقق شروط و الزامات تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب، نمی‌توان به تفاهم با دشمنان امید داشت و مسائل مربوط به امنیت ملی باید با توجه به تجربه‌های گذشته و منافع کشور دنبال شود.

امام جمعه سراب همچنین درباره مسائل فرهنگی و حجاب گفت: حجاب علاوه بر اینکه یک حکم شرعی است، از نگاه وی مسئله‌ای سیاسی و مرتبط با امنیت فرهنگی جامعه نیز محسوب می‌شود و مسئولان باید در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.

وی با تأکید بر نقش اراده، ایمان و تقوا در زندگی انسان، افزود: سن و سال به‌تنهایی ملاک ارزش انسان نیست و آنچه اهمیت دارد ایمان، اراده و پایبندی به ارزش‌هاست.

طباطبایی همچنین از نیروهای انتظامی و مسلح قدردانی کرد و برای آنان توفیق و سربلندی مسئلت کرد.

ضرورت توجه به جبهه مقاومت

وی با اشاره به ضرورت حمایت از مردم فلسطین، لبنان و یمن، اظهار کرد: مسئولان باید در چارچوب مصالح و تکالیف کشور، نسبت به تحولات منطقه و وضعیت مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت بی‌تفاوت نباشند.

امام جمعه سراب همچنین بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تأکید کرد و حضور و نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های اجتماعی و دفاع از منافع ملی را مهم دانست.

طباطبایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به انتقادها از صداوسیما، اظهار کرد: نباید یک خطا یا اشتباه را به گونه‌ای بزرگ کرد که به مسئله‌ای برای آزار افکار عمومی و ایجاد اختلاف در جامعه تبدیل شود.

وی در عین حال تأکید کرد: مسئولان و افراد مختلف نیز باید در صورت بروز اشتباه، آن را بپذیرند و بر خطای خود اصرار نکنند؛ چرا که اصلاح اشتباه، بهتر از پافشاری بر آن است.

امام جمعه سراب خواستار برخورد قانونی با افرادی شد که به مقدسات و منافع کشور توهین می‌کنند و گفت: حفظ حرمت ارزش‌های دینی و ملی و صیانت از انسجام جامعه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.