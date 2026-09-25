امام جمعه اهر: دیپلماسی ایران در سازمان ملل روایت اقتدار و مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: این سخنرانی از چند جهت قابل توجه بود و توانست بخشی از واقعیت‌های ایران را در برابر افکار عمومی جهان مطرح کند.

وی افزود: رئیس‌جمهور در همان مجمعی که مدعیان حقوق بشر حضور دارند، تصاویر رهبر شهید انقلاب و دانش‌آموزان میناب و لامرد را به نمایش گذاشت و با ارائه اسناد و تصاویر، روایت ایران از حوادث و جنایت‌های صورت‌گرفته را بیان کرد.

امام جمعه اهر، «روایتگری مستند» را یکی از ویژگی‌های این سخنرانی دانست و گفت: در این سخنرانی تنها به بیان مواضع اکتفا نشد، بلکه برای سخنان مطرح‌شده سند و تصویر ارائه شد و همین موضوع به روایت ایران در عرصه بین‌المللی کمک می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به بخش دیگری از سخنرانی رئیس‌جمهور، ادامه داد: در این سخنرانی مظلومیت و اقتدار ملت ایران در کنار یکدیگر مطرح شد؛ ملتی که رهبرش ترور شده و فرزندانش مورد حمله قرار گرفته‌اند، اما در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نشده است.

جلیلی این رویکرد را همان الگوی «مظلوم مقتدر» دانست و اظهار کرد: این مسیر در فرهنگ عاشورا و قیام سیدالشهدا(ع) ریشه دارد و رزمندگان ایران نیز در دوران دفاع مقدس با همین روحیه در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی با اشاره به مواضع ایران در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: اقتدار برای حفظ موجودیت کشور، مسئولیت‌پذیری بدون سلطه‌جویی و پیوند دادن امنیت ایران با ثبات کشورهای همسایه از اصول مهم سیاست جمهوری اسلامی است.

امام جمعه اهر درباره موضوع هسته‌ای نیز گفت: موضع ایران روشن است؛ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما از دانش و فناوری هسته‌ای خود نیز صرف‌نظر نخواهد کرد.

جلیلی در ادامه با اشاره به هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام در مسائل کلان، اظهار کرد: مواضع ایران در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا حاصل تصمیم و اراده یک فرد نیست، بلکه نتیجه یک عزم ملی و تصمیم‌گیری در سطوح عالی نظام است.

وی افزود: رئیس‌جمهور در این سخنرانی از زبان مردم ایران سخن گفت و بیان مواضع ملی در عرصه بین‌المللی می‌تواند پشتوانه مردمی نظام را تقویت کند.

عزت جامعه ایمانی در گرو وحدت و شجاعت است

امام جمعه اهر در خطبه نخست نماز جمعه نیز با استناد به آیه «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ»، عزت را از ویژگی‌های جامعه ایمانی دانست و گفت: جامعه مؤمن نباید در برابر دشمن ذلیل شود و نباید اجازه دهد دشمن بر آن مسلط شود.

وی چهار ویژگی را برای جامعه برخوردار از عزت برشمرد و افزود: ذلیلانه رفتار نکردن، فریب ظاهر دشمن را نخوردن، حفظ وحدت و یکپارچگی و شجاعت در برابر تهدیدها از نشانه‌های عزت جامعه ایمانی است.

جلیلی با اشاره به هشدار امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر درباره دشمن، اظهار کرد: جامعه مؤمن باید هوشیار باشد و بداند که دشمن ممکن است همزمان با مذاکره و لبخند، برای ضربه زدن نیز برنامه‌ریزی کند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که دشمنان در مسیر باطل خود متحد هستند، جامعه اسلامی نیز باید در مسیر حق وحدت و انسجام خود را حفظ کند؛ چراکه تفرقه، توان جامعه را کاهش می‌دهد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: این پیام تنها یک پیام مناسبتی نبود، بلکه توجه دادن جامعه به جایگاه مهم آموزش و تربیت نسل آینده بود.

وی گفت: مدرسه فقط محل آموزش درس‌هایی مانند ریاضی و فیزیک نیست، بلکه محل تربیت و شکل‌گیری شخصیت انسان است و آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور نقش اساسی دارد.

جلیلی با بیان اینکه دشمنان نیز به اهمیت آموزش و هویت نسل جوان توجه دارند، افزود: اگر هویت نسل جدید تضعیف شود، توان دفاع از کشور نیز در آینده کاهش خواهد یافت؛ بنابراین مدرسه و دانشگاه باید به عنوان سنگرهای دفاع فرهنگی مورد توجه قرار گیرند.

تکریم معلم نیازمند اقدام عملی است

امام جمعه اهر در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به وضعیت معلمان، گفت: مناعت و قناعت معلمان نباید موجب شود مسئولان از توجه به مسائل معیشتی آنان غافل شوند.

وی افزود: تکریم معلم تنها با سخنرانی و بیان جملات تشریفاتی محقق نمی‌شود و باید در عمل نیز حمایت از معلمان مورد توجه قرار گیرد.

جلیلی خاطرنشان کرد: معلم نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد و اگر دغدغه اصلی او مشکلات معیشتی، اجاره مسکن و پرداخت اقساط باشد، نمی‌تواند با آرامش کامل وظیفه تربیتی خود را انجام دهد؛ بنابراین توجه به معیشت معلمان در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.