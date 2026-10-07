اجرای طرح مبارزه با سارقان اماکن عمومی و خصوصی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه نبی‌اله مرادی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سارقان اماکن عمومی و خصوصی به مدت سه روز خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع سرقت و برخورد با سارقان اماکن عمومی و خصوصی، طرح عملیاتی ویژه‌ای طی سه روز در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان های تابعه، با انجام اقدامات تخصصی و عملیاتی، موفق شدند۷۱ فقره سرقت اماکن را کشف و رمزگشایی و ۸۴ متهم را شناسایی و دستگیر کنند.

مرادی تصریح کرد: از مجموع افراد دستگیرشده، ۷۹ نفر متهم به سرقت و ۵ نفر نیز مالخر هستند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله‌ای با سارقان و مالخران خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و هدفمند با عوامل سرقت و شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.