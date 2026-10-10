برخورد قاطع پلیس با جولان۲ موتورسوار گوشی قاپ در مشهد

سرهنگ محمد چراغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش گوشی قاپی های سریالی در محدوده بلوار جانباز و شهرک غرب کلانشهر مشهد دستورات ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد بیان کرد: تیم های ویژه کلانتری آبکوه مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور را در دستور کار خود قرار دادند و۲ موتور سوار که یکی از آنان دختری جوان است را چهره زنی کردند.

وی افزود: پلیس باتشدید کنترل و مراقبت های پوششی ، متهمان را لحظاتی پس از سرقت گوشی تلفن همراه زنی جوان با همکاری شهروندان دستگیر کرد.

چراغ افزود: راننده ۱۹ ساله موتورسیکلت و دختر جوان تا کنون به ۲۳ فقره گوشی قاپی اعتراف کرده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.