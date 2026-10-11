یکی از عاملان اصلی سرقت موتورسیکلت در مشهد دستگیر شد

سرهنگ محمد چراغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح امنیت محله محور با تمرکز بر پی گیری سرقت های سریالی موتورسیکلت در دستور کار سرکلانتری شرق پلیس کلانشهر مشهد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد بیان کرد: تیم های ویژه کلانتری گلشهر. با بررسی سرنخ های موجود یکی از عاملان اصلی این سرقت ها را چهره زنی و شناسایی کردند.

وی گفت: پلیس در اقدامی غافلگیرانه متهم را لحظاتی پس از سرقت موتورسیکلت دستگیر و در بازرسی ازخانه او قطعات موتورسیکلت های سرقتی اوراق شده کشف کرد.

چراغ بیان کرد: متهم با توجه به آثار موجود در محل به ۶ فقره سرقت در تحقیقات اولیه پلیس اعتراف و مالخر اموال مسروقه را معرفی کرد.

فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد افزود: جوان ۲۲ ساله با اشک و اندوه پشیمانی از این که خانواده آبرومندی دارد گفت: تا وقتی دستگیر نشده بودم فکر نمی کردم به چه کار اشتباهی دست می زنم و چه طور آبروی خانواده ام را می برم.

وی گفت: پلیس، متهم مالخری اموال مسروقه را دستگیر و تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.