به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال زنان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و پالایش گاز ایلام در چارچوب هفته سوم لیگ برتر عصر جمعه ۱۰ مهر در ورزشگاه قدس اصفهان برگزار شد.



زهره کودایی، میترا نظری، ثنا صادقی، فاطمه امیری، کوثر عنبری، نازنین مردانی، نرگس سبکتکین، نگین نقدی، الهام فرهمند، رکسانا معصومی و هانیه علیمردانی ۱۱ بازیگن منتخب بیان محمودی در تیم سپاهان بودند.



نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت اما در ۴۵ دقیقه دوم سپاهان توانست توسط ثنا صادقی به گل برتری دست یابد و با حساب یک بر صفر تیم پالایش را شکست دهند.



تیم فوتبال سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر جمعه ۲۴ مهر مهمان تیم استقلال تهران خواهد بود.