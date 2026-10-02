خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: از حدود ساعت ۱۴، میدان سپاه دیگر شبیه یک بعدازظهر معمولی در کرج نبود. خودروها یکی پس از دیگری به محدوده می‌رسیدند، موتورسیکلت‌ها در مسیر قرار می‌گرفتند و خانواده‌هایی که از نقاط مختلف خود را به محل برنامه رسانده بودند، کم‌کم در کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند.

قرار بود ساعت ۱۵، رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی به‌طور رسمی آغاز شود، اما خیابان پیش از شروع رسمی برنامه، نشانه‌های یک اجتماع بزرگ را به خود گرفته بود؛ مردمی که گروه‌گروه آمده بودند و هر کدام بخشی از تصویر این روز را می‌ساختند.

مسیر از میدان سپاه تا میدان جمهوری امتداد داشت؛ مسیری که قرار بود چند ساعت محل رفت‌وآمد خودروها و موتورسیکلت‌ها باشد، اما در عمل روایت اصلی آن را مردم ساختند؛ خانواده‌هایی که کنار هم ایستاده بودند، دانشجویانی که در قالب گروه خود حرکت می‌کردند، بانوان، جانبازان، خانواده‌های شهدا و گروه‌هایی که از نقاط مختلف استان البرز به کرج آمده بودند.

در میان جمعیت، نخستین چیزی که به چشم می‌آمد فقط تعداد آدم‌ها نبود؛ ترکیب آنها بود.

پدر و مادرهایی که فرزندانشان را همراه آورده بودند، نوجوان‌هایی که در کنار خانواده ایستاده بودند و سالمندانی که در کنار جوان‌ترها در مسیر حضور داشتند.

برنامه برای چند ساعت ادامه داشت و خانواده‌ها از آغاز تا پایان در بخش‌های مختلف مسیر دیده می‌شدند. بعضی‌ها در کنار خودروهای خود ایستاده بودند و بعضی دیگر در میان جمعیت حرکت می‌کردند.

همین ترکیب خانوادگی، چهره اجتماع را از یک رژه صرف جدا می‌کرد. در میان جمعیت، سن و سال‌ها متفاوت بود و هر گروه، بخشی از این تصویر را تشکیل می‌داد.

بانوان نیز در نقاط مختلف مسیر حضور داشتند. گروهی در کنار خانواده آمده بودند و گروهی در قالب گردان خواهران در برنامه شرکت کردند.

کمی جلوتر، نام گردان‌ها بیشتر به چشم می‌آمد؛ گردان خواهران، گردان خانواده، گردان دانشجویان البرزی، گردان عروس و داماد، گردان رزمی و گردان جانبازان.

اسم هر گردان، بخشی از ترکیب اجتماعی مراسم را توضیح می‌داد.

در یک بخش، دانشجویان البرزی در قالب گروه خود حرکت می‌کردند و در بخش دیگر، خانواده‌ها در کنار یکدیگر حضور داشتند. گردان عروس و داماد نیز یکی از تصاویر متفاوت این اجتماع بود و جانبازان در قالب گردان خود در مسیر حضور پیدا کردند.

این ترکیب نشان می‌داد برگزارکنندگان تلاش کرده‌اند گروه‌های مختلف را در قالب‌های جداگانه در مراسم نشان دهند؛ اما آنچه در نهایت در خیابان دیده می‌شد، مجموعه‌ای از همین گروه‌ها در کنار یکدیگر بود.

مردم فقط از اطراف محل برگزاری نیامده بودند. گروه‌هایی از شهرها و شهرستان‌های مختلف البرز نیز خود را به کرج رسانده بودند.

هر گروه در مسیر، بخشی از جمعیت را تشکیل می‌داد و با رسیدن به مسیر اصلی به دیگر شرکت‌کنندگان می‌پیوست.

برای کسی که از میدان سپاه به سمت میدان جمهوری حرکت می‌کرد، اجتماع را نمی‌شد فقط در یک نقطه دید؛ جمعیت در طول مسیر پراکنده بود و گروه‌های مختلف در بخش‌های مختلف حضور داشتند.

همین امتداد مسیر، یکی از ویژگی‌های قابل مشاهده مراسم بود؛ اجتماعی که نقطه شروع و پایان مشخص داشت، اما تصویر آن در یک جای مشخص خلاصه نمی‌شد.

رژه خودرویی و موتوری یکی از بخش‌های اصلی برنامه بود.

خودروها در قالب کاروان در مسیر حرکت می‌کردند و موتورسواران نیز در گروه‌های مختلف پشت سر آنها قرار داشتند. صدای موتورها در بخش‌هایی از مسیر با صدای جمعیت درهم می‌آمیخت و خیابان را برای ساعاتی به محل عبور کاروان‌ها تبدیل می‌کرد.

اما خودروها و موتورسیکلت‌ها تنها بخشی از تصویر بودند. در دو سوی مسیر، مردم ایستاده بودند و گروه‌های مختلف نیز در حرکت بودند.

برخی خانواده‌ها در کنار خودروهای خود حضور داشتند و برخی دیگر در میان جمعیت قرار گرفته بودند. برای بسیاری از حاضران، خود مسیر بخشی از مراسم بود؛ از لحظه ورود به میدان سپاه تا رسیدن به محدوده میدان جمهوری.

در میان جمعیت، جانبازان و خانواده‌های شهدا نیز حضور داشتند.

جانبازی که در قالب گردان خود حرکت می‌کرد، در کنار خانواده‌ای که برای شرکت در اجتماع آمده بود، بخشی از یک تصویر مشترک را می‌ساخت؛ تصویری که در آن گروه‌های مختلف با پیشینه‌های متفاوت، در یک مسیر کنار هم قرار گرفته بودند.

حضور خانواده‌های شهدا نیز در میان جمعیت دیده می‌شد و در کنار سایر گروه‌ها، بخشی از فضای اجتماعی مراسم را شکل می‌داد.

در چنین اجتماعاتی، نام گروه‌ها تنها یک عنوان نیست؛ هر نام، گروهی از آدم‌ها را پشت سر خود دارد و در این برنامه نیز گردان‌ها با همین ترکیب انسانی در مسیر حرکت کردند.

عدد ۱۱۰ هزار نفر، از عنوان برنامه تا حاشیه‌های آن، یکی از موضوعات مورد توجه بود.

سید میثم مومنی، دبیرکل جانفدایان البرزی، پیش از این درباره این عدد گفته بود که برخی نسبت به تحقق آن تردید داشته‌اند و حتی این عدد را مورد تمسخر قرار داده‌اند.

وی درباره میزان حضور مردم گفت: «اجازه بدهید تصاویر بیرون بیاید و خودتان قضاوت کنید که امروز در البرز بیش از ۱۱۰ هزار نفر به میدان آمده بودند یا کمتر.»

به این ترتیب، برگزارکنندگان قضاوت درباره میزان جمعیت را به تصاویر مراسم و ارزیابی مخاطبان و رسانه‌ها واگذار کردند.

در طول برنامه نیز رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های استانی و ملی بخش‌های مختلف اجتماع را پوشش دادند.

سردار محمدرضا نقدی و سردار حسین نجات از مهمانان ویژه این اجتماع بودند.

در جریان برنامه، مسئولان نیز با خودرو در مسیر حرکت کردند و از حضور مردم قدردانی کردند.

اما در روایت میدانی مراسم، حضور چهره‌های شناخته‌شده تنها یکی از قاب‌ها بود. قاب‌های دیگر را مردم ساخته بودند؛ خانواده‌هایی که کنار هم ایستاده بودند، دانشجویانی که گروهی آمده بودند، بانوان، جانبازان و گروه‌هایی که از نقاط مختلف البرز خود را به کرج رسانده بودند.

هرچه زمان می‌گذشت، مسیر بیشتر چهره یک اجتماع مردمی به خود می‌گرفت.

یک سو خودروها و موتورسیکلت‌ها حرکت می‌کردند و سوی دیگر گروه‌های مختلف مردم در مسیر حضور داشتند. میان این دو، خانواده‌هایی ایستاده بودند که برای تماشای برنامه یا شرکت در آن آمده بودند.

برای برخی، حضور در قالب یک گردان بود و برای برخی دیگر، همراهی با خانواده. گروهی دانشجو بودند، گروهی جانباز، گروهی از خانواده شهدا و گروهی نیز بدون قرار گرفتن در یک عنوان مشخص، در میان جمعیت حضور داشتند.

همین تفاوت‌ها بود که چهره اجتماع را شکل می‌داد.

مراسم تا اذان مغرب ادامه پیدا کرد.

چند ساعت بعد از آنکه صدای موتورسیکلت‌ها و حرکت خودروها فضای مسیر را پر کرده بود، برنامه به پایان خود نزدیک شد و مردم در پارک کنار جایگاه برای نماز جماعت آماده شدند.

صف‌های نماز شکل گرفت؛ جوان در کنار سالمند، خانواده در کنار خانواده و شرکت‌کنندگان گروه‌های مختلف در کنار یکدیگر.

چند ساعت قبل، همین مردم در مسیر میدان سپاه تا میدان جمهوری در رفت‌وآمد بودند و حالا در سکوت بیشتری کنار هم ایستاده بودند.

شاید آخرین قاب این اجتماع، نه خودروهای رژه بود و نه موتورسیکلت‌ها؛ صف نماز جماعتی بود که در پایان یک عصر شلوغ در کرج شکل گرفت.

رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی در نهایت با همین تصویر به پایان رسید؛ تصویری از حضور گروه‌های مختلف مردم در یک مسیر مشترک؛ خانواده‌ها، بانوان، دانشجویان، جانبازان، خانواده‌های شهدا و دیگر شرکت‌کنندگان که هر کدام از زاویه خود در این برنامه حاضر شده بودند و برای چند ساعت، خیابان‌های مسیر میدان سپاه تا میدان جمهوری را به صحنه یک اجتماع بزرگ تبدیل کردند.