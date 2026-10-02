ماموستا مرادی: وحدت امت اسلامی رمز ایستادگی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با همراهی ملت ایران و اقوام و مذاهب مختلف به پیروزی رسید و ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به حماسه‌های دوران دفاع مقدس افزود: ملت ایران هشت سال در برابر تجاوز رژیم بعث عراق ایستادگی کرد و در مناطق غرب کشور، به‌ویژه کرمانشاه و کردستان، مردم و نیروهای نظامی و انتظامی نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند.

امام جمعه اهل سنت استان کرمانشاه با بیان اینکه دشمنان در ابتدای جنگ تصور می‌کردند نظام جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت، گفت: این پیش‌بینی محقق نشد و جمهوری اسلامی و ملت ایران پس از هشت سال جنگ همچنان پابرجا و استوار باقی ماندند.

مرادی ادامه داد: ملت ایران با وحدت، انسجام و پشتیبانی از نظام اسلامی توانست در برابر تهدیدها ایستادگی کند و نیروهای مسلح نیز با فداکاری و جانفشانی از خاک و امنیت کشور دفاع کردند.

ضرورت تقویت توان دفاعی و وحدت مسلمانان

وی با تأکید بر ضرورت برخورداری کشورهای اسلامی از توان دفاعی و قدرت بازدارندگی تصریح کرد: مسلمانان نباید در برابر دشمنان متجاوز و ستمگر احساس ضعف و ترس داشته باشند و باید با تکیه بر توان، امکانات و ظرفیت‌های خود از عزت و استقلال خویش دفاع کنند.

امام جمعه اهل سنت استان کرمانشاه، وحدت را یکی از مهم‌ترین نیازهای جهان اسلام دانست و گفت: اگر مسلمانان به جای اختلافات مذهبی، حزبی و گروهی، بر وحدت امت اسلامی تمرکز کنند، ظرفیت بزرگی برای مقابله با تهدیدها و مشکلات خواهند داشت.

مرادی با تأکید بر اهمیت دشمن‌شناسی اظهار کرد: جوانان و تحصیل‌کردگان باید تاریخ را مطالعه کنند تا با حوادث و اتفاقات گذشته و تأثیر آنها بر ملت‌ها و جوامع آشنا شوند.

وی افزود: شناخت تاریخ و آگاهی از حوادث گذشته می‌تواند به مسلمانان کمک کند تا در برابر توطئه‌ها و فشارهای مختلف، هوشیارانه‌تر عمل کنند و گرفتار اختلاف و تفرقه نشوند.

امت اسلامی باید متحد و بیدار باشد

امام جمعه اهل سنت استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بیداری جهان اسلام گفت: امت اسلامی باید متحد شود و با حفظ برادری و اخوت، در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند.

مرادی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مردم در این مراسم، بر ضرورت حفظ وحدت و برادری تأکید کرد و گفت: امیدواریم خداوند وحدت و اخوت میان مردم را پایدار کند و توطئه‌های دشمنان را خنثی سازد.