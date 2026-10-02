به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید میثم مومنی، دبیرکل جانفدایان البرزی، شامگاه امروز در پایان رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی و در جمع خبرنگاران، دهم مهرماه ۱۴۰۵ را روزی تاریخی و به‌یادماندنی برای مردم استان البرز توصیف کرد و با اشاره به حضور گسترده مردم در رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی گفت: مردم البرز امروز با حضور خود نشان دادند که با وجود مشکلات معیشتی، همچنان پای ایران ایستاده‌اند.

وی اظهار کرد: امروز جانفدایان البرزی با غیرت، همت، عشق به میهن و دین‌دوستی به خیابان آمدند و بسیاری از افرادی را که معتقد بودند مردم خسته شده‌اند یا دیگر پای کار نیستند، شگفت‌زده کردند.

دبیرکل جانفدایان البرزی با اشاره به انتقادها و تردیدهایی که پیش از برگزاری این اجتماع درباره تحقق حضور ۱۱۰ هزار نفر مطرح شده بود، گفت: زمانی که از عدد ۱۱۰ هزار نفر صحبت می‌کردیم، بسیاری به ما طعنه زدند و گفتند این تعداد محقق نخواهد شد.

حجت‌الاسلام مومنی افزود: امروز رسانه‌های داخلی و خارجی، شبکه‌های استانی و ملی شاهد بودند که در بیش از ۶ ساعت رزمایش و حرکت مردمی، چه جمعیتی به میدان آمد.

وی ادامه داد: از من پرسیدند به نظر شما چند نفر در این اجتماع حضور داشتند، اما چون مجری برنامه هستم، هر عددی که اعلام کنم ممکن است در ذهن مخاطب این تلقی ایجاد شود که قصد بزرگنمایی داریم.

مردم را از دریچه دوربین‌ها قضاوت کنید

دبیرکل جانفدایان البرزی با دعوت از رسانه‌ها برای انعکاس تصاویر این اجتماع گفت: اجازه دهید تصاویر منتشر شود و لنز دوربین اصحاب رسانه این عشق و عظمت را به تصویر بکشد؛ بعد خود مردم قضاوت کنند که آیا امروز در البرز بیش از ۱۱۰ هزار نفر به میدان آمده بودند یا کمتر.

حجت‌الاسلام مومنی تأکید کرد: آنچه امروز در البرز اتفاق افتاد، جلوه‌ای از حضور مردم بود و رسانه‌ها می‌توانند ابعاد این اجتماع را برای افکار عمومی روایت کنند.

درخواست از مسئولان برای قدردانی از مردم

وی در ادامه با قدردانی از حضور مردم البرز گفت: از همین تریبون در برابر عظمت این مردم تعظیم می‌کنم و از مسئولان البرزی و ملی می‌خواهم این غیرت‌ورزی و میدان‌داری مردم را قدر بدانند.

حجت‌الاسلام مومنی تصریح کرد: مردم البرز شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید قدردان چنین سرمایه اجتماعی و مردمی باشند.

دبیرکل جانفدایان البرزی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مردم امروز در حالی به میدان آمدند که سفره معیشت آنها تنگ‌تر شده، توان خرید و توان زندگی آنها کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه این مشکلات، مردم در دهم مهرماه و در رزمایش و اجتماع بزرگ ۱۱۰ هزار نفری ثابت کردند که ذره‌ای از غیرت و عشق آنها به ایران بزرگ کم نشده است.