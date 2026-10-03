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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

یونس امامی با شکست قهرمان جهان فینالیست شد

یونس امامی با شکست قهرمان جهان فینالیست شد

یونس امامی در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد بازی های اسیایی حریف خود از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد بازی های اسیایی و در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی مقابل ورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد و به فینال راه یافت.

یونس امامی در اولین مبارزه خود در این دوره بازی های اسیایی رازامبک جمال‌اف قهرمان المپیک از ازبکستان را ۷ بر ۶ شکست داد سپس در مرحله یک چهارم نهایی جاگلان از هند را درکمتر از ۳ دقیقه با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

پیش از این کشتی ازاد توسط امیرحسین زارع و علیرضا عبدولی صاحب مدال طلا شده بود.

کد مطلب 6965770

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    نظرات

    • محمد کاظم مهاجری AT ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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      آفرین یونس امامی ، تازه داری کم کم پخته شده و به حقت میرسی ، به امید قهرمانی جهان و المپیک

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