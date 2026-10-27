به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره با اعلام این خبر اظهار کرد: یک اکیپ از گشت خودرویی پایگاه دریابانی بندرلنگه حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به ۲ نفر مشکوک برخورد که پس از تعقیب و گریز دستور ایست دادند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه افزود: ماموران پس از تعقیب و گریز ۲ نفر متهم را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از آن‌ها ۲ عدد پرنده شکاری شاهین، ۱۴ قطعه پرنده قمری ،۲ عدد پنل خورشیدی، ۱۰ متر تور صیادی غیر مجاز و ۲ عدد تله قفسی فلزی قاچاق کشف و ضبط شد.

اکفوره خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام نظر کارشناسان، ارزش این محموله ۳۰میلیارد و۷۰۰میلیون ریال برآورد شده است.