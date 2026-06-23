به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه، اظهار داشت: مرزبانان این پایگاه با اشراف اطلاعاتی بر اسکله‌های حوزه استحفاظی بندرلنگه مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند از طریق شناورهای فاقد مدارک، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور منتقل کنند.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل‌های از پیش شناسایی‌شده اعزام شدند و پس از انجام عملیات گشت و کنترل، موفق به شناسایی و توقیف ۶۱ فروند شناور متخلف شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه ادامه داد: در بازرسی از شناورهای توقیفی، مقدار ۱۴ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد که ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

به گفته وی، پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.