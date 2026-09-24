کشف یک هزار و ۴۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه حین گشت‌زنی و کنترل شناورهای تجاری مستقر در اسکله بندرشیو به یک فروند موتور لنج مستقر در این اسکله مشکوک شده و آن را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از شناور انواع کالای قاچاق شامل ۸۰ دستگاه ماشین لباسشویی ۵۰۰ دستگاه کولر گازی ۵۰ دستگاه یخچال فریزر ۵۰ دستگاه ماشین ظرفشویی ۸۰ دستگاه مایکروفر و ۲۰ کارتن انواع لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه کشف و ضبط شد.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه، ادامه داد: در میان کالاهای مکشوفه ۱۰ دستگاه آبمیوه‌گیری برقی، پنج دستگاه قهوه‌ساز برقی و پنج عدد ظروف آشپزخانه نیز وجود داشت.

اکفوره با اشاره به ارزش یک هزار و ۴۵ میلیارد ریالی کالاهای مکشوفه، بیان کرد: کالاهای کشف شده خارج از مانیفست و مجوز قانونی بارگیری و وارد کشور شده بود که تحویل مراجع ذیصلاح شد.