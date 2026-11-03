به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت با استفاده از محفظه‌های پلاستیکی موسوم به «مشک ماری» برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک‌های متصل به شناور از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه، تصریح کرد: مرزبانان در جریان این عملیات یک محفظه پلاستیکی حاوی ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ اکفوره با اشاره به ادامه تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده، عنوان کرد: کارشناسان ارزش محموله سوخت قاچاق کشف شده را ۵۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.