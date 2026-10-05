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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

۲ فوتی و ۳ مصدوم بر اثر برخورد سمند و تریلی در آزادراه تبریز-زنجان

۲ فوتی و ۳ مصدوم بر اثر برخورد سمند و تریلی در آزادراه تبریز-زنجان

بستان‌آباد- رئیس جمعیت هلال‌احمر بستان آباد گفت: برخورد یک دستگاه سواری سمند با تریلی در کیلومتر ۳۵ آزادراه تبریز-زنجان، به جان‌باختن ۲ نفر و مصدومیت ۳ نفر انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرسلی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزییات این حادثه گفت: ساعت ۴:۰۴ بامداد امروز، حادثه برخورد یک دستگاه سواری سمند با تریلی در کیلومتر ۳۵ آزادراه تبریز-زنجان، نرسیده به تونل شیبلی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات معاونت امداد و نجات استان اعلام و یک تیم امداد و نجات از پایگاه بین‌جاده‌ای یادمان شهدای شیبلی بستان‌آباد به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از رسیدن به محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه، عملیات امدادرسانی و رهاسازی را انجام دادند و یک فوتی و یک مصدوم را با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات فنی رهاسازی کردند.

گفتنی است این حادثه ترافیکی ۲ فوتی و ۳ مصدوم برجای گذاشته بود که مصدومان و جان‌باختگان پس از انجام اقدامات لازم به عوامل اورژانس و مراجع قانونی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6968469

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