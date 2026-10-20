رهاسازی پیکر مرد ۶۷ ساله در حادثه ریزش آوار در خداآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، داود اسدی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۸ امروز، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان مبنی بر وقوع حادثه ریزش آوار در روستای همدان‌بالا، دو تیم عملیاتی از مرکز پاسخگویی اضطراری و پایگاه امدادونجات یادمان شهدای ارس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در محل و ایمن‌سازی صحنه، عملیات آواربرداری را انجام دادند و پیکر مرد ۶۷ ساله را که بر اثر این حادثه جان باخته بود، از زیر آوار خارج کردند.

اسدی ادامه داد: این عملیات با همکاری عوامل آتش‌نشانی، شهرداری و اورژانس انجام شد و پس از رهاسازی پیکر، به عوامل قانونی تحویل داده شد.