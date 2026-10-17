به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره روز جمعه با اشاره به آمار حوادث رانندگی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته، اما تعداد مصدومان هشت درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه از مجموع فوتی‌های تصادفات رانندگی در این مدت ۳۸۳ نفر مرد و ۸۹ نفر زن بودند، افزود: شمار جان‌باختگان مرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش و فوتی‌های زن ۱۳ درصد کاهش داشته است.

افزایش مصدومان تصادفات در نیمه نخست سال

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: در نیمه نخست امسال ۱۱ هزار و ۴۰۵ نفر برای معاینه ناشی از مصدومیت در حوادث رانندگی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد، هشت هزار و ۲۷۶ نفر مرد و سه هزار و ۱۲۹ نفر زن بودند.

به گفته ستاره، تعداد مصدومان تصادفات در مقایسه با ۱۰ هزار و ۵۷۹ نفر در مدت مشابه سال گذشته، ۸۲۶ نفر افزایش یافته است.

آمار فوتی‌ها و مصدومان تصادفات در شهریورماه

وی درباره حوادث رانندگی شهریورماه نیز گفت: در این ماه ۸۵ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ستاره تعداد مصدومان حوادث رانندگی شهریورماه را دو هزار و ۱۸۸ نفر اعلام کرد و افزود: این آمار در مقایسه با دو هزار و ۲۶ نفر در شهریور سال گذشته، حدود هشت درصد افزایش یافته است.

آمارهای پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی نشان می‌دهد که با وجود کاهش اندک شمار جان‌باختگان تصادفات در نیمه نخست امسال، تعداد مصدومان این حوادث روند افزایشی داشته است.