به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد اورژانس آذربایجان‌شرقی از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت مجموعاً ۶۸ هزار و ۸۴۰ مأموریت توسط نیروهای اورژانس در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۵۰ هزار و ۸۹۷ مورد مربوط به حوادث و بیماری‌های غیرتصادفی و ۱۷ هزار و ۹۴۳ مأموریت نیز به حوادث تصادفی اختصاص داشته است.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در این مدت ۳۷ هزار و ۸۴۵ مأموریت در تبریز و ۳۰ هزار و ۹۹۵ مأموریت در سایر شهرستان‌های استان انجام شده است.

انتقال بیش از ۳۹ هزار بیمار به مراکز درمانی

شادی‌نیا با اشاره به خدمات ارائه‌شده به بیماران گفت: طی شش ماه نخست سال، ۲۳ هزار و ۵۶۷ بیمار غیرتصادفی و ۱۵ هزار و ۹۸۴ بیمار تصادفی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شده‌اند.

وی افزود: همچنین در ۱۳ هزار و ۴۹۷ مورد غیرتصادفی و هزار و ۷۶۷ مورد تصادفی، خدمات درمانی مورد نیاز در محل حادثه یا مأموریت به بیماران ارائه شده و نیازی به انتقال آنها به مراکز درمانی نبوده است.

ثبت نزدیک به ۲ هزار فوت در مأموریت‌های اورژانس

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی با اشاره به آمار فوتی‌های ثبت‌شده در مأموریت‌های اورژانس اظهار کرد: در این بازه زمانی هزار و ۷۶۹ مورد فوت غیرتصادفی و ۱۸۷ مورد فوت ناشی از حوادث در مأموریت‌های اورژانس ثبت شده است.

شادی‌نیا همچنین از ثبت هزاران مأموریت مرتبط با بیماری‌های قلبی و تنفسی خبر داد و گفت: در شش ماه نخست امسال، ۲ هزار و ۵۳۸ مأموریت مرتبط با بیماران قلبی و هزار و ۴۲۷ مأموریت مرتبط با بیماران تنفسی در استان ثبت شده است.

ثبت بیش از ۲۴۶ هزار تماس با اورژانس ۱۱۵

وی در ادامه با اشاره به حجم تماس‌های برقرارشده با مرکز اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریور، ۲۴۶ هزار و ۳۳ تماس با اورژانس ۱۱۵ استان برقرار شده است.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی افزود: از مجموع این تماس‌ها، ۵۷ هزار و ۶۸۵ مورد منجر به اعزام آمبولانس، ۳ هزار و ۱۵۶ تماس منجر به ارائه مشاوره و ۱۷۵ هزار و ۷۹۲ تماس نیز در سایر موارد بوده است.

شادی‌نیا همچنین از ثبت ۹ هزار و ۴۰۰ مورد مزاحمت تلفنی برای اورژانس ۱۱۵ در این مدت خبر داد و بر ضرورت توجه شهروندان به اهمیت خطوط امدادی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اورژانس آذربایجان‌شرقی به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت تماس‌های امدادی و ارائه خدمات به شهروندان است و ضروری است مردم از تماس‌های غیرضروری و ایجاد مزاحمت برای سامانه ۱۱۵ خودداری کنند تا امکان پاسخگویی سریع‌تر به تماس‌های ضروری و امدادی فراهم باشد.