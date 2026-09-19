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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

سقوط خودرو به دره در سهند یک فوتی بر جای گذاشت

سقوط خودرو به دره در سهند یک فوتی بر جای گذاشت

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان از سقوط خودروی تویوتا به دره در سهند با یک فوتی و یک مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۱۰ روز ۲۷ شهریورماه در مجاورت قوش‌گولی و در دامنه قله کمال به هلال‌احمر اعلام شد و بلافاصله تیم امدادونجات کوهستان پایگاه سهند (یادمان شهید آل‌هاشم) به محل اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه، یک مصدوم را پس از پیمایش بخشی از مسیر به پارکینگ پیست اسکی سهند منتقل و به عوامل اورژانس تحویل دادند. پیکر جان‌باخته نیز با استفاده از برانکارد بسکت و به‌صورت پیمایشی از محل حادثه منتقل و به عوامل ذی‌ربط تحویل شد.

جودی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و شرایط کوهستانی منطقه، حدود پنج ساعت به طول انجامید و ساعت ۱۸ همان روز پایان یافت.

کد مطلب 6951535

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