سقوط خودرو به دره در سهند یک فوتی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۱۰ روز ۲۷ شهریورماه در مجاورت قوشگولی و در دامنه قله کمال به هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله تیم امدادونجات کوهستان پایگاه سهند (یادمان شهید آلهاشم) به محل اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه، یک مصدوم را پس از پیمایش بخشی از مسیر به پارکینگ پیست اسکی سهند منتقل و به عوامل اورژانس تحویل دادند. پیکر جانباخته نیز با استفاده از برانکارد بسکت و بهصورت پیمایشی از محل حادثه منتقل و به عوامل ذیربط تحویل شد.
جودی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی با توجه به صعبالعبور بودن مسیر و شرایط کوهستانی منطقه، حدود پنج ساعت به طول انجامید و ساعت ۱۸ همان روز پایان یافت.
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