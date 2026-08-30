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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۳

«بسنت»: این هفته یک بانک دیگر متعلق به ایران را تحریم می‌کنیم

«بسنت»: این هفته یک بانک دیگر متعلق به ایران را تحریم می‌کنیم

وزیر خزانه داری آمریکا گفت که این هفته یک بانک دیگر متعلق به ایران تحریم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت: این هفته یک بانک دیگر را در چارچوب تلاش‌ها برای تشدید فشار بر ایران تحریم خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: با مقام‌های چینی درباره ایران صحبت خواهم کرد و همه گزینه‌ها روی میز است.

این مقام آمریکایی افزود: ادعای اینکه ما در تحریم چین تردید داشته‌ایم، یک روایت نادرست است.

وی ادامه داد: ما با چین درباره ضرورت بازگشایی مجدد تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق داریم.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: ما به بانک‌ها می‌گوییم که نگهداری وجوه ایران و کمک به نظام ایران غیرقابل قبول است.

وی اظهار داشت: محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، واردات نفت ایران توسط چین را کاهش داده است.

کد مطلب 6932548

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    نظرات

    • علی م IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      چقد نفرت انگیز و چندش آور است این امریکایی صهیونیستی پای در جای پای شیطان نهاده حق حیات و حقوق بشر را به گروگان گرفته و اونوقت دم از توافق باکشور چین می زند ! رژیم امریکا به هیچ توافقی پایبند نبوده ونیست !

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