به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا اظهار داشت: این هفته یک بانک دیگر را در چارچوب تلاشها برای تشدید فشار بر ایران تحریم خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: با مقامهای چینی درباره ایران صحبت خواهم کرد و همه گزینهها روی میز است.
این مقام آمریکایی افزود: ادعای اینکه ما در تحریم چین تردید داشتهایم، یک روایت نادرست است.
وی ادامه داد: ما با چین درباره ضرورت بازگشایی مجدد تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای توافق داریم.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت: ما به بانکها میگوییم که نگهداری وجوه ایران و کمک به نظام ایران غیرقابل قبول است.
وی اظهار داشت: محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، واردات نفت ایران توسط چین را کاهش داده است.
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