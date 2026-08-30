به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت: این هفته یک بانک دیگر را در چارچوب تلاش‌ها برای تشدید فشار بر ایران تحریم خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: با مقام‌های چینی درباره ایران صحبت خواهم کرد و همه گزینه‌ها روی میز است.

این مقام آمریکایی افزود: ادعای اینکه ما در تحریم چین تردید داشته‌ایم، یک روایت نادرست است.

وی ادامه داد: ما با چین درباره ضرورت بازگشایی مجدد تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق داریم.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: ما به بانک‌ها می‌گوییم که نگهداری وجوه ایران و کمک به نظام ایران غیرقابل قبول است.

وی اظهار داشت: محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، واردات نفت ایران توسط چین را کاهش داده است.