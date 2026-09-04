ادعای «بسنت» درباره انزوای اقتصادی ایران؛ ادامه جنگ روانی واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: ما قاطعانه در کنار متحدان خود ایستاده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران قادر به سوءاستفاده از نظام مالی جهانی نیست.

وی افزود: تا زمانی که تمامی شریان‌های مالی باقی‌مانده برای ایران قطع نشود، متوقف نخواهیم شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که اتحادیه اروپا رسما به روند «انزوای اقتصادی» علیه ایران پیوسته است؛ ادعایی که در شرایط کنونی بیش از آنکه نشان‌دهنده توان واقعی واشنگتن برای منزوی کردن اقتصاد ایران باشد، بخشی از جنگ روانی آمریکا علیه تهران به شمار می‌رود.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که آمریکا به‌رغم اعمال تحریم‌های گسترده، توانایی منزوی کردن کامل اقتصاد ایران و قطع تمامی مسیرهای مالی آن را ندارد و ادعاهای مقام‌های آمریکایی درباره دستیابی به چنین هدفی، بیشتر جنبه تبلیغاتی و جنگ روانی دارد.