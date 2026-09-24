ادعای وزیر خزانه داری آمریکا درباره پروازهای خارجی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه فاکس نیوز به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد پروازهای خارجی از ایران متوقف شده است.
وی همچنین مدعی شد که واشنگتن و پکن بر تمدید تنشزدایی اقتصادی میان دو کشور توافق کردند تا زمان بیشتری برای دستیابی به توافقی گستردهتر فراهم شود.
بسنت صبح روز چهارشنبه اول مهرماه نیز اعلام کرد از ۲۳ سپتامبر (چهارشنبه یکم مهرماه) شرکتهای هواپیمایی ایران با محدودیتهای گستردهای در فعالیت بینالمللی روبهرو خواهند شد.
وی همچنین هشدار داده بود کشورهایی که به هواپیماهای ایرانی خدماتی مثل سوخترسانی، خدمات فرود یا فروش بلیت ارائه کنند، ممکن است با محدودیت در دسترسی به نظام مالی و تسویه دلاری آمریکا روبه رو شوند.
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