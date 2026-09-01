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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۵

وزیر خزانه‌داری آمریکا: فشار اقتصادی علیه ایران را تشدید می‌کنیم

وزیر خزانه‌داری آمریکا: فشار اقتصادی علیه ایران را تشدید می‌کنیم

وزیر خزانه‌داری آمریکا با طرح ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران، مدعی شد واشنگتن به اعمال فشارهای اقتصادی علیه تهران ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و آمریکا بر این آبراه مسلط است.

وی در ادامه با طرح این ادعای واهی که ایران در وضعیت «هراس» قرار دارد، مدعی شد تهران تحت فشارهای اقتصادی به سمت اقدامات نظامی سوق پیدا کرده است.

این مقام آمریکایی همچنین با اشاره به شکست تفاهم‌نامه میان دو طرف، مدعی شد ایران برای دستیابی به توافق آماده نبوده و خواهیم دید چه زمانی تهران آمادگی لازم را پیدا خواهد کرد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه با بیان اینکه واشنگتن سیاست «خفه کردن اقتصادی» ایران را ادامه خواهد داد، مدعی شد که فشار تحریم‌ها، مقام‌ها و نیروهای ایرانی را با مشکلات اقتصادی و تأخیر در پرداخت حقوق مواجه کرده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا بر اساس سیاست همیشگی آمریکا در ایجاد اغتشاش و آشوب در کشورهای دیگر، ضمن تهدید به استفاده از این حربه علیه ایران، مدعی شد: ایران چند گزینه پیش رو دارد که یکی از آنها این است که تهران به میز مذاکره بازگردد.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: آنچه در ایران می‌گذرد صرفاً مسئله زمان است.

کد مطلب 6934934

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