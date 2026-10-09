به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه مواضع خصمانه کشورش علیه ایران مدعی شد: ما قصد داریم به عنوان بخشی از تلاش‌هایمان برای منزوی کردن اقتصادی ایران، تقریباً ۱ میلیارد دلار دارایی ارز دیجیتال را توقیف کنیم.

او افزود: هدف از کارزار انزوای اقتصادی، محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی است.

بسنت که کشورش با بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت با انتقاد شدید مواجه است همچنین اعلام کرد این کشور با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، افراد و شرکت‌هایی را که به ایران در فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، هدف قرار خواهد داد.

بسنت مدعی شد درآمدهای نفتی ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای استفاده می‌شود و واشنگتن تلاش خواهد کرد دسترسی تهران به این درآمدها را محدود کند.