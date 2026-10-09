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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

اظهارات جدید وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه ایران

اظهارات جدید وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه ایران

اسکات بسنت با تکرار ادعاها علیه ایران از ادامه فشار اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه مواضع خصمانه کشورش علیه ایران مدعی شد: ما قصد داریم به عنوان بخشی از تلاش‌هایمان برای منزوی کردن اقتصادی ایران، تقریباً ۱ میلیارد دلار دارایی ارز دیجیتال را توقیف کنیم.

او افزود: هدف از کارزار انزوای اقتصادی، محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی است.

بسنت که کشورش با بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت با انتقاد شدید مواجه است همچنین اعلام کرد این کشور با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، افراد و شرکت‌هایی را که به ایران در فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، هدف قرار خواهد داد.

بسنت مدعی شد درآمدهای نفتی ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای استفاده می‌شود و واشنگتن تلاش خواهد کرد دسترسی تهران به این درآمدها را محدود کند.

کد مطلب 6972572

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