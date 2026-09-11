خیالبافی تسلط بر تنگه هرمز این بار از زبان وزیر جنگ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در سخنرانی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، ضمن تکرار ادعاها و خیالبافی‌های رئیسش مدعی شد: ما بر تنگه هرمز کنترل داریم و به این جنگ پایان خواهیم داد.

وزیر جنگ آمریکا در اظهاراتی وقیحانه و با فراموش کردن تاریخ سراسر جنایت کشورش علیه ملت های دیگر مدعی شد: جنگجویان ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیده‌اند که نزدیک به نیم قرن آرزوی مرگ ما را داشته و از حملات ۱۱ سپتامبر ابراز شادمانی کرده است.

هگست در ادامه گزافه گویی هایش گفت: ما همچنان تروریست‌ها را به جایی که به آن تعلق دارند، یعنی جهنم، می‌فرستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

این ادعاهای وزیر جنگ آمریکا در حالی است که ترامپ هم در این مراسم گفت: تأکید می‌کنم که هرگز آنچه را در ۱۱ سپتامبر رخ داد، فراموش نخواهیم کرد و اکنون در راستای وفاداری به این سوگند در حال جنگیدن هستیم.

ترامپ که از هر فرصتی برای طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران استفاده می کند، در این سخنرانی هم در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد: ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.