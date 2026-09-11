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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

خیالبافی تسلط بر تنگه هرمز این بار از زبان وزیر جنگ آمریکا

خیالبافی تسلط بر تنگه هرمز این بار از زبان وزیر جنگ آمریکا

وزیر جنگ آمریکا ادعاهای رئیس‌جمهور این کشور را درباره کنترل تنگه هرمز تکرار کرد و مدعی شد که آنها به این جنگ پایان خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در سخنرانی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، ضمن تکرار ادعاها و خیالبافی‌های رئیسش مدعی شد: ما بر تنگه هرمز کنترل داریم و به این جنگ پایان خواهیم داد.

وزیر جنگ آمریکا در اظهاراتی وقیحانه و با فراموش کردن تاریخ سراسر جنایت کشورش علیه ملت های دیگر مدعی شد: جنگجویان ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیده‌اند که نزدیک به نیم قرن آرزوی مرگ ما را داشته و از حملات ۱۱ سپتامبر ابراز شادمانی کرده است.

هگست در ادامه گزافه گویی هایش گفت: ما همچنان تروریست‌ها را به جایی که به آن تعلق دارند، یعنی جهنم، می‌فرستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

این ادعاهای وزیر جنگ آمریکا در حالی است که ترامپ هم در این مراسم گفت: تأکید می‌کنم که هرگز آنچه را در ۱۱ سپتامبر رخ داد، فراموش نخواهیم کرد و اکنون در راستای وفاداری به این سوگند در حال جنگیدن هستیم.

ترامپ که از هر فرصتی برای طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران استفاده می کند، در این سخنرانی هم در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد: ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

کد مطلب 6944077

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
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      پیت هگست درپیتی : تو خودت سردسته تمام جنایتکاران و تروریست‌های عالم هستی و این تو هستی که باید هرچه زودتر بار سفر ببندی و عازم جهنم بشوی و آن دونالد ترامپ یاوه گو و قمار بازو مفعول را هم با خودت ببر که تنهایی به تو بد نگذرد.درضمن یک دست ورق پوکر را هم با خودت ببر که در جهنم از بیکاری حوصله ات سر نرود.
    • حسینی IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
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      ایران فقط کشتی هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند را در نظر نگیرد هر کشتی که برای آمریکا نفت میبرد تا جایی که برد موشک های ما اجازه می دهد در تمام نقاط جهان باید مورد هدف قرار بگیرد. چاه های نفت ونزوئلا بهترین فرصت برای ماست . اگر قرار است ایران با محاصره دریایی دچار آسیب اقتصادی شود آمریکا هم باید این شرایط را درک کند. الان پشتش به چاههای نفت ونزوئلا گرم شده و قلدری می کند تمام چاههای نفت ونزوئلا هدف اصلی موشک های ایران باشد

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