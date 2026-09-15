استیضاح وزیر جنگ آمریکا کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، «توماس مسی» نماینده جمهوری‌خواه آمریکا از ایالت کنتاکی که بارها در زمینه مداخله نظامی و اختیارات قوه مجریه با مواضع حزب خود مخالفت کرده است، امروز سه‌شنبه طرح استیضاح پیت هگست وزیر جنگ این کشور را ارئه کرد.

هم حزبی ترامپ در این طرح، هگست را متهم کرد که با تداوم عملیات نظامی آمریکا علیه ایران (تجاوز غیرقانونی واشنگتن علیه تهران و ادامه تنش آفرینی ها با استفاده از تحریم)، «قطعنامه اختیارات جنگی» را نقض کرده است.

نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی استدلال کرد که بر اساس این طرح، پیت هگست وزیر جنگ بدون دریافت مجوز کنگره که طبق قانون فدرال و قانون اساسی ایالات متحده الزامی است، در عملیات نظامی مشارکت داشته است.

قطعنامه استیضاح همچنین وزیر جنگ آمریکا را به نقض قطعنامه اختیارات جنگی در جریان درگیری در یمن، نادیده گرفتن قوانین حفاظت از غیرنظامیان، نظارت بر کشتارهای غیرقانونی، تلافی‌ جویی علیه یک سناتور آمریکایی و هدایت عملیاتی غیرمجاز علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، متهم می‌کند.

«توماس مسی» نماینده جمهوری‌خواه آمریکا از ایالت کنتاکی در سخنانی در این باره اعلام کرد: پیتر برایان هگست مستحق استیضاح و محاکمه، برکناری از سمت خود و محرومیت از تصدی و برخورداری از هرگونه منصب دولتی است.