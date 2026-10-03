نخستین باران پاییزی در جاده های استان مرکزی ۱۲ مصدوم برجا گذاشت

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: در پی تغییر شرایط جوی و ایجاد لغزندگی در مسیرهای مواصلاتی، طی بازه زمانی ساعت ۱۱ تا ۱۳ امروز شنبه، چندین فقره حادثه رانندگی در حدفاصل رباط‌میل تا سنجان به وقوع پیوست که بلافاصله تیم‌های فوریت‌های پزشکی به محل حوادث اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: تیم‌های عملیاتی با حضور ضربتی در محل وقوع چندین حادثه ترافیکی در محور رباط‌میل به سنجان، ۱۲ مصدوم را تحت اقدامات درمانی و انتقال به مراکز درمانی قرار دادند.

نظری گفت: بر اساس این گزارش، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ ضمن انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی برای آسیب‌دیدگان، ۱۰ مصدوم این حوادث را برای تکمیل فرآیند درمانی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند و ۲ مصدوم دیگر نیز با دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، به‌صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شدند.

وی تاکید کرد: با توجه به تداوم بارندگی، انتظار است رانندگان ضمن کاهش سرعت و رعایت فاصله طولی مناسب، از هرگونه ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی در جاده‌های لغزنده خودداری کنند چرا که رعایت دقیق نکات ایمنی، ضامن سلامت تردد در محورهای مواصلاتی استان مرکزی در شرایط جوی ناپایدار است.