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۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

برخورد پژو و پراید در ساوه ۶ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت

برخورد پژو و پراید در ساوه ۶ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت

ساوه- رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه از کشته شدن ۶ نفر و مصدومیت ۲ نفر در پی برخورد یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه پراید در این شهرستان خبر داد.

حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سانحه تصادف در ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد امروز جمعه، بر اثر برخورد دو خودروی سواری پژو و پراید در ساوه اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه، راننده و سه سرنشین خودروی پژو و همچنین سه سرنشین خودروی پراید جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه ادامه داد: ۲ نفر دیگر از سرنشینان پراید نیز مصدوم شدند که نیروهای اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه، آنان را به بیمارستان منتقل کردند.

ابره‌دری تصریح کرد: بر اساس اعلام کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه انحراف به چپ خودروی پژو بوده است.

کد مطلب 6957829

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