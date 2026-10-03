https://mehrnews.com/x3ddDh ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ کد مطلب 6966784 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ دویست و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6966784 کپی شد مطالب مرتبط دویست و هفدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویست و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه دویستوشانزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویستوچهاردهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویستوسیزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویستودوازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه
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