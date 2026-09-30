به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وچهاردهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه چهارشنبه هشتم مهرماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار طاق‌بستان آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر مشخص‌شده را طی خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، حرکت اجتماع از مقابل درب حوزه علمیه در بلوار طاق‌بستان آغاز می‌شود و تا بریدگی مراد حاصل ادامه خواهد داشت.

این اجتماع با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان همچنین در این برنامه با حضور خود بر تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند.

دویست‌وچهاردهمین اجتماع «نحن منتقمون» همچنین عرصه‌ای برای نمایش استکبارستیزی مردم انقلابی کرمانشاه و اعلام مواضع آنان در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.