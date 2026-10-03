به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هفدهمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه همزمان با آغاز هفته سی و دوم این اجتماعات برگزار می‌شود.

این اجتماع شامگاه شنبه ۱۱ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان مرکزی تا چهارراه نوبهار را طی خواهند کرد.

این برنامه با حضور مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و حاضران در آن بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.

اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه برگزاری برنامه‌های شبانه این مجموعه در کرمانشاه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن مواضع خود را در برابر استکبار اعلام خواهند کرد.

برگزاری این اجتماع با هدف حضور مردم انقلابی کرمانشاه و سر دادن فریاد استکبارستیزی پیش‌بینی شده است.