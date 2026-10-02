به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وشانزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه جمعه دهم مهرماه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر در نظر گرفته‌شده را از مقابل پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر طی خواهند کرد.

محور اصلی این اجتماع، استغاثه برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و اقامه نماز به امام زمان (عج) اعلام شده است.

اجتماع «نحن منتقمون» با حضور مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این برنامه بر دعا و استغاثه برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) تأکید خواهند داشت.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود.