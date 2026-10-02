  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

دویست‌وشانزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وشانزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وشانزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه جمعه دهم مهرماه با محوریت استغاثه ظهور و اقامه نماز به امام زمان (عج) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وشانزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه جمعه دهم مهرماه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر در نظر گرفته‌شده را از مقابل پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر طی خواهند کرد.

محور اصلی این اجتماع، استغاثه برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و اقامه نماز به امام زمان (عج) اعلام شده است.

اجتماع «نحن منتقمون» با حضور مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این برنامه بر دعا و استغاثه برای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) تأکید خواهند داشت.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6965222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها