به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌ودوازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه دوشنبه با حضور مردم کرمانشاه و در قالب هفته سی‌ویکم این اجتماع برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شده و مردم کرمانشاه در آن حضور خواهند داشت.

مسیر برگزاری این برنامه از میدان شهدای مدافع حرم در شهرک تعاون آغاز شده و تا هتل آزادگان ادامه خواهد داشت.

این اجتماع با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران برگزار می‌شود و حاضران بر تداوم این مسیر تأکید خواهند کرد.

از دیگر محورهای این برنامه، تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان شده است.