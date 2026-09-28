به گزارش خبرنگار مهر، دویستودوازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه دوشنبه با حضور مردم کرمانشاه و در قالب هفته سیویکم این اجتماع برگزار میشود.
این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شده و مردم کرمانشاه در آن حضور خواهند داشت.
مسیر برگزاری این برنامه از میدان شهدای مدافع حرم در شهرک تعاون آغاز شده و تا هتل آزادگان ادامه خواهد داشت.
این اجتماع با هدف حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران برگزار میشود و حاضران بر تداوم این مسیر تأکید خواهند کرد.
از دیگر محورهای این برنامه، تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان شده است.
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