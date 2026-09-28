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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

دویست‌ودوازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌ودوازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌ودوازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه دوشنبه با حضور مردم شهرک تعاون کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌ودوازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه دوشنبه با حضور مردم کرمانشاه و در قالب هفته سی‌ویکم این اجتماع برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شده و مردم کرمانشاه در آن حضور خواهند داشت.

مسیر برگزاری این برنامه از میدان شهدای مدافع حرم در شهرک تعاون آغاز شده و تا هتل آزادگان ادامه خواهد داشت.

این اجتماع با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران برگزار می‌شود و حاضران بر تداوم این مسیر تأکید خواهند کرد.

از دیگر محورهای این برنامه، تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان شده است.

کد مطلب 6961551

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