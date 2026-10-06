https://mehrnews.com/x3dg3d ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ کد مطلب 6970162 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ دویست و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شامگاه سهشنبه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6970162 کپی شد مطالب مرتبط دویست و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان رجزخوانی در اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران
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