به گزارش خبرنگار مهر، دویستوسیزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در قالب هفته سیویکم تجمعات شبانه مردم کرمانشاه شامگاه سهشنبه در شهرک الهیه برگزار میشود.
این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و مردم انقلابی کرمانشاه در آن حضور خواهند داشت.
محل برگزاری این تجمع در شهرک الهیه کرمانشاه و در مسیر میدان رسالت تا میدان شاهد اعلام شده است.
این اجتماع با هدف حمایت از نیروهای مسلح و تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.
حاضران در این برنامه همچنین بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.
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