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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

دویست‌وسیزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وسیزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وسیزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه سه‌شنبه با حضور مردم کرمانشاه در شهرک الهیه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسیزدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در قالب هفته سی‌ویکم تجمعات شبانه مردم کرمانشاه شامگاه سه‌شنبه در شهرک الهیه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و مردم انقلابی کرمانشاه در آن حضور خواهند داشت.

محل برگزاری این تجمع در شهرک الهیه کرمانشاه و در مسیر میدان رسالت تا میدان شاهد اعلام شده است.

این اجتماع با هدف حمایت از نیروهای مسلح و تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.

حاضران در این برنامه همچنین بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.

کد مطلب 6962813

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