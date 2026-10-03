صدر: حرم امامزادگان باید در عرصه فرهنگی و معرفتی اثرگذار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسین صدر در مراسم عزاداری حضرت موسی مبرقع(ع)، با گرامیداشت مقام حضرت موسی مبرقع(ع) اظهار کرد: ایشان از فرزندان امام جواد(ع) و از شخصیتهای خاندان اهلبیت(ع) است که حرم مطهرش در شهر قم جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: آیین تعویض پرچم در حرمهای اهلبیت(ع) و امامزادگان صرفاً یک مراسم تشریفاتی نیست، بلکه حامل پیامهای اعتقادی و فرهنگی است و بهویژه با جایگزینی پرچم عزاداری، پیوند جامعه با اهلبیت(ع)، فرهنگ ولایت و سوگواری را یادآوری میکند.
حجتالاسلام صدر ادامه داد: پرچم در فرهنگ اسلامی و شیعی با عنوان عَلَم شناخته میشود و در قرآن، روایات و ادبیات دینی با مفاهیمی همچون هدایت و تقوا پیوند دارد.
وی با بیان اینکه پرچم برافراشته بر حرم حضرت موسی مبرقع(ع) امتداد همین فرهنگ است، گفت: این پرچم با شهادتین، ولایت امیرالمؤمنین(ع)، مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ اهلبیت(ع) پیوند دارد و از این منظر، هویت دینی و اعتقادی این آستان مقدس را نمایان میکند.
حضرت موسی مبرقع(ع) را بیشتر معرفی کنیم
استاد حوزه با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به شخصیت حضرت موسی مبرقع(ع) اظهار کرد: درباره این شخصیت بزرگوار باید بسیار گفت و نوشت و اصحاب رسانه، نویسندگان و نخبگان باید تحقیقات علمی و تاریخی موجود درباره ایشان را بیشتر برای جامعه تبیین کنند.
وی افزود: حضرت موسی مبرقع(ع) علاوه بر اینکه فرزند امام جواد(ع) و برادر پدر و مادری امام هادی(ع) است، از راویان روایات اهلبیت(ع) نیز به شمار میرود و از نظر علمی و اعتقادی جایگاه ویژهای داشته است.
حجتالاسلام صدر ادامه داد: مراجعه حضرت موسی مبرقع(ع) به امام هادی(ع) در مسائل علمی و دینی و اعتماد ائمه اطهار(ع) به ایشان، جایگاه علمی و وثاقت این شخصیت را نشان میدهد.
وی بیان کرد: حضرت موسی مبرقع(ع) به عنوان امین موقوفات اهلبیت(ع) معرفی شده و این مسئولیت نیز از نشانههای اعتماد و جایگاه ایشان در میان خاندان اهلبیت(ع) بوده است.
استاد حوزه با اشاره به حضور حضرت موسی مبرقع(ع) در قم گفت: استقبال محدثان و عالمان قم از ایشان و حضور طولانیمدت وی در این شهر و بیان معارف قرآن و روایات اهلبیت(ع)، نشاندهنده جایگاه علمی و دینی ایشان در آن دوره است.
بقاع متبرکه را به قطب فرهنگی تبدیل کنیم
حجتالاسلام صدر با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت حضرت موسی مبرقع(ع) افزود: جامعه نباید ایشان را تنها به عنوان فرزند امام جواد(ع) بشناسد، بلکه ابعاد علمی، اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی شخصیت ایشان نیز باید برای مردم بهویژه نسل جوان تبیین شود.
وی اظهار کرد: بقاع متبرکه باید به قطبهای فرهنگی تبدیل شوند، زیرا امامزادگان در زمان حیات خود محل رجوع مردم و بیان معارف دینی بودهاند و امروز نیز حرمهای آنان میتوانند در عرصه فرهنگی و معرفتی نقشآفرین باشند.
حجتالاسلام صدر با اشاره به مفهوم علم هدایت در معارف دینی گفت: در روایات، یکی از توصیفهای مهم ائمه معصومین(ع)، علم به معنای پرچم و نشانه هدایت است و تعبیر اعلام الهدی و اعلام التقوی نیز بیانگر همین جایگاه است.
وی افزود: فرهنگ اهلبیت(ع) به انسان میآموزد که هر مؤمن نیز باید در زندگی خود پرچم هدایت، روشنگری و تقوا باشد و در برابر ظلم و انحراف، مسئولیت دینی و اجتماعی خود را فراموش نکند.
پیام ولایت و بیداری را زنده نگه داریم
این استاد حوزه با اشاره به حضور مردم در برنامههای مذهبی و اجتماعی اظهار کرد: حضور مردم در میدان و حفظ روحیه دینی و انقلابی از سرمایههای مهم جامعه است و این حرکت باید با هدایت فرهنگی و معرفتی استمرار پیدا کند.
وی با اشاره به حضور خانوادههای شهدا در برنامههای مذهبی گفت: اشک و آه خانوادههای شهدا و یتیمان شهید در فرهنگ دینی جایگاه ویژهای دارد و باید این سرمایه معنوی در مسیر تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و مبارزه با ظلم مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام صدر با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی روشنگری، هدایتگری و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد است و عزاداریهای فاطمی علاوه بر جنبه سوگواری، باید پیام بیداری و مسئولیت اجتماعی را نیز در جامعه زنده نگه دارد.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که پرچم غدیر و عاشورا در طول تاریخ حامل پیام ولایت و مقاومت بودهاند، پرچمهای عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) نیز میتوانند نماد فرهنگ ولایت، بیداری، عدالتخواهی و وفاداری به مسیر اهلبیت(ع) باشند.
حجتالاسلام صدر در پایان برای خادمان و دستاندرکاران حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع)، خانوادههای شهدا، مردم و رزمندگان، توفیق و نصرت الهی مسئلت کرد.
قم- استاد حوزه با تأکید بر جایگاه پرچم در فرهنگ شیعی گفت: پرچم بقاع متبرکه نماد هدایت، توحید، ولایت و مکتب اهلبیت(ع) است و باید از ظرفیت این اماکن برای معرفی امامزادگان بهره گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسین صدر در مراسم عزاداری حضرت موسی مبرقع(ع)، با گرامیداشت مقام حضرت موسی مبرقع(ع) اظهار کرد: ایشان از فرزندان امام جواد(ع) و از شخصیتهای خاندان اهلبیت(ع) است که حرم مطهرش در شهر قم جایگاه ویژهای دارد.
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