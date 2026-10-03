صدر: حرم امامزادگان باید در عرصه فرهنگی و معرفتی اثرگذار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین صدر در مراسم عزاداری حضرت موسی مبرقع(ع)، با گرامیداشت مقام حضرت موسی مبرقع(ع) اظهار کرد: ایشان از فرزندان امام جواد(ع) و از شخصیت‌های خاندان اهل‌بیت(ع) است که حرم مطهرش در شهر قم جایگاه ویژه‌ای دارد.



وی افزود: آیین تعویض پرچم در حرم‌های اهل‌بیت(ع) و امامزادگان صرفاً یک مراسم تشریفاتی نیست، بلکه حامل پیام‌های اعتقادی و فرهنگی است و به‌ویژه با جایگزینی پرچم عزاداری، پیوند جامعه با اهل‌بیت(ع)، فرهنگ ولایت و سوگواری را یادآوری می‌کند.



حجت‌الاسلام صدر ادامه داد: پرچم در فرهنگ اسلامی و شیعی با عنوان عَلَم شناخته می‌شود و در قرآن، روایات و ادبیات دینی با مفاهیمی همچون هدایت و تقوا پیوند دارد.



وی با بیان اینکه پرچم برافراشته بر حرم حضرت موسی مبرقع(ع) امتداد همین فرهنگ است، گفت: این پرچم با شهادتین، ولایت امیرالمؤمنین(ع)، مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ اهل‌بیت(ع) پیوند دارد و از این منظر، هویت دینی و اعتقادی این آستان مقدس را نمایان می‌کند.



حضرت موسی مبرقع(ع) را بیشتر معرفی کنیم



استاد حوزه با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به شخصیت حضرت موسی مبرقع(ع) اظهار کرد: درباره این شخصیت بزرگوار باید بسیار گفت و نوشت و اصحاب رسانه، نویسندگان و نخبگان باید تحقیقات علمی و تاریخی موجود درباره ایشان را بیشتر برای جامعه تبیین کنند.



وی افزود: حضرت موسی مبرقع(ع) علاوه بر اینکه فرزند امام جواد(ع) و برادر پدر و مادری امام هادی(ع) است، از راویان روایات اهل‌بیت(ع) نیز به شمار می‌رود و از نظر علمی و اعتقادی جایگاه ویژه‌ای داشته است.



حجت‌الاسلام صدر ادامه داد: مراجعه حضرت موسی مبرقع(ع) به امام هادی(ع) در مسائل علمی و دینی و اعتماد ائمه اطهار(ع) به ایشان، جایگاه علمی و وثاقت این شخصیت را نشان می‌دهد.



وی بیان کرد: حضرت موسی مبرقع(ع) به عنوان امین موقوفات اهل‌بیت(ع) معرفی شده و این مسئولیت نیز از نشانه‌های اعتماد و جایگاه ایشان در میان خاندان اهل‌بیت(ع) بوده است.



استاد حوزه با اشاره به حضور حضرت موسی مبرقع(ع) در قم گفت: استقبال محدثان و عالمان قم از ایشان و حضور طولانی‌مدت وی در این شهر و بیان معارف قرآن و روایات اهل‌بیت(ع)، نشان‌دهنده جایگاه علمی و دینی ایشان در آن دوره است.



بقاع متبرکه را به قطب فرهنگی تبدیل کنیم



حجت‌الاسلام صدر با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت حضرت موسی مبرقع(ع) افزود: جامعه نباید ایشان را تنها به عنوان فرزند امام جواد(ع) بشناسد، بلکه ابعاد علمی، اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی شخصیت ایشان نیز باید برای مردم به‌ویژه نسل جوان تبیین شود.



وی اظهار کرد: بقاع متبرکه باید به قطب‌های فرهنگی تبدیل شوند، زیرا امامزادگان در زمان حیات خود محل رجوع مردم و بیان معارف دینی بوده‌اند و امروز نیز حرم‌های آنان می‌توانند در عرصه فرهنگی و معرفتی نقش‌آفرین باشند.



حجت‌الاسلام صدر با اشاره به مفهوم علم هدایت در معارف دینی گفت: در روایات، یکی از توصیف‌های مهم ائمه معصومین(ع)، علم به معنای پرچم و نشانه هدایت است و تعبیر اعلام الهدی و اعلام التقوی نیز بیانگر همین جایگاه است.



وی افزود: فرهنگ اهل‌بیت(ع) به انسان می‌آموزد که هر مؤمن نیز باید در زندگی خود پرچم هدایت، روشنگری و تقوا باشد و در برابر ظلم و انحراف، مسئولیت دینی و اجتماعی خود را فراموش نکند.



پیام ولایت و بیداری را زنده نگه داریم



این استاد حوزه با اشاره به حضور مردم در برنامه‌های مذهبی و اجتماعی اظهار کرد: حضور مردم در میدان و حفظ روحیه دینی و انقلابی از سرمایه‌های مهم جامعه است و این حرکت باید با هدایت فرهنگی و معرفتی استمرار پیدا کند.



وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در برنامه‌های مذهبی گفت: اشک و آه خانواده‌های شهدا و یتیمان شهید در فرهنگ دینی جایگاه ویژه‌ای دارد و باید این سرمایه معنوی در مسیر تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و مبارزه با ظلم مورد توجه قرار گیرد.



حجت‌الاسلام صدر با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی روشنگری، هدایتگری و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد است و عزاداری‌های فاطمی علاوه بر جنبه سوگواری، باید پیام بیداری و مسئولیت اجتماعی را نیز در جامعه زنده نگه دارد.



وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که پرچم غدیر و عاشورا در طول تاریخ حامل پیام ولایت و مقاومت بوده‌اند، پرچم‌های عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) نیز می‌توانند نماد فرهنگ ولایت، بیداری، عدالت‌خواهی و وفاداری به مسیر اهل‌بیت(ع) باشند.



حجت‌الاسلام صدر در پایان برای خادمان و دست‌اندرکاران حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع)، خانواده‌های شهدا، مردم و رزمندگان، توفیق و نصرت الهی مسئلت کرد.