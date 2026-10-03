به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در اجتماع شبانه مردم سنندج که با حضور جمعی از مردم، نیروهای انتظامی، نظامی و مسئولان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های حافظان امنیت اظهار کرد: نیروهای انتظامی، مرزبانی، نظامی، بسیجیان و سربازان گمنام امام زمان(عج) در مسیر تأمین امنیت کشور تلاش‌های ارزشمندی انجام می‌دهند و باید قدردان زحمات آنان بود.

نیروی انتظامی؛ ستون استوار امنیت کشور

وی با اشاره به آیه هشتم سوره مبارکه مائده افزود: در این آیه بر قیام برای خدا و گواهی به عدالت و قسط تأکید شده است و این مفاهیم می‌تواند بیانگر جایگاه و وظیفه خطیر نیروهای انتظامی در جامعه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اهمیت رعایت عدالت در انجام مأموریت‌ها گفت: قرآن کریم مؤمنان را به عدالت سفارش کرده و نباید دشمنی یا اختلاف با یک گروه موجب شود انسان از مسیر عدالت خارج شود.

پورذهبی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره نیروی انتظامی تصریح کرد: نیروی انتظامی یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشور است و همین مسئله نشان‌دهنده جایگاه مهم این نیرو در حفظ امنیت جامعه است.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی نیز مانند سایر افراد جامعه دارای خانواده و دغدغه‌های شخصی هستند و باید در برخورد با آنان، شأن انسانی و جایگاه خدمتشان مورد توجه قرار گیرد.

خدمت به مردم و اسلام

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه فعالیت نیروی انتظامی خدمت به جامعه و مردم است، عنوان کرد: خدمت نیروهای انتظامی، خدمت به جمهوری اسلامی و در نگاه دینی، خدمت به اسلام و جامعه محسوب می‌شود و به همین دلیل احترام به این عزیزان و توجه به جایگاه آنان ضروری است.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به فداکاری نیروهای امنیتی و انتظامی خاطرنشان کرد: در جریان حوادث و ناآرامی‌های گذشته، شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی جان خود را از دست داده یا دچار آسیب‌های جدی شدند و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به زحمات و فداکاری‌های آنان را نشان می‌دهد.

وی همچنین از تلاش نیروهای انتظامی، مرزبانی و سایر نیروهای تأمین‌کننده امنیت در شرایط دشوار قدردانی کرد و گفت: بسیاری از این نیروها با وجود گذشت ماه‌ها از درگیری‌ها و شرایط سخت، همچنان از آسایش لازم برخوردار نیستند و از خانواده‌های خود دور هستند.

پنج ویژگی برای نخبگان

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع نخبگان اظهار کرد: نخبه تنها به معنای فرد دارای جایگاه علمی نیست، بلکه در جامعه می‌توان نخبگان علمی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر عرصه‌ها را نیز مورد توجه قرار داد.

وی پنج ویژگی را برای نخبگان برشمرد و گفت: هدایت فکر مردم، سررشته‌داری حرکت جامعه، احساس مسئولیت نسبت به آینده، گرایش به معنویت و مقابله با ظلم از جمله ویژگی‌هایی است که برای یک نخبه مورد توجه قرار می‌گیرد.

پورذهبی با اشاره به اینکه نخبه باید در عرصه عمل نیز پیشگام باشد، افزود: کسی که سررشته‌دار حرکت مردم است، تنها نباید سخن بگوید، بلکه باید خود نیز در میدان عمل حضور داشته باشد و برای مسئولیتی که بر عهده گرفته است هزینه بدهد.

وی همچنین بر اهمیت احساس مسئولیت نسبت به آینده تأکید کرد و گفت: نخبگان نمی‌توانند نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشند و باید نسبت به آینده کشور احساس مسئولیت داشته باشند.

ضرورت نقش‌آفرینی نخبگان در شرایط کشور

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مقاومت و دفاع از کشور عنوان کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه است، نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه باید نسبت به مسائل جامعه و آینده کشور احساس مسئولیت کنند.

وی افزود: دانشگاهیان، استادان، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان باید در تحلیل مسائل، توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و مواضع آنان می‌تواند بر افکار عمومی و جهت‌گیری جامعه اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام پورذهبی با تأکید بر ضرورت توجه به شهدای عرصه‌های مختلف گفت: دانشمندان، استادان، نیروهای نظامی و انتظامی و دیگر افرادی که در مسیر دفاع از کشور جان خود را از دست داده‌اند، بخشی از سرمایه‌های انسانی کشور هستند و باید فداکاری آنان مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ امنیت کشور اظهار کرد: تهدیدها همچنان وجود دارد، اما با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در مرزها و نقاط مختلف کشور، امنیت برقرار است و باید برای حفظ این امنیت و صیانت از کشور تلاش کرد.