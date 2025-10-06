  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

پورذهبی: یاد خدا موجب آرامش و استقامت در مسیر خدمت می‌شود

سنندج-نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به جایگاه معنوی یاد خداوند، گفت: ذکر الهی غذای روح انسان است و موجب آرامش، بصیرت و استقامت در مسیر خدمت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در جریان دیدار فرمانده مرزبانی استان کردستان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام شد، ضمن قدردانی از زحمات نیروهای مرزبانی و انتظامی در پاسداری از امنیت مرزهای کشور، اظهار گرد: همکاران ما در مرزبانی با اخلاص و ایثار مشغول خدمت‌اند و در این مسیر، برخی از آنان دچار آسیب یا به شهادت رسیده‌اند که این مجاهدت‌ها مایه افتخار است.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای مرزبانی در مناطق سخت و حساس همچون سیستان و بلوچستان افزود: امنیت امروز کشور مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای جان‌برکف است و باید قدردان آنان بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به فرمایشی از حضرت علی(ع) گفت: «ذکر الله قوت النفس و مجالست المحبوب»؛ یاد خدا قوت روح انسان و همنشینی با پروردگار متعال است. همان‌طور که جسم به غذا نیاز دارد، روح نیز با یاد خدا جان می‌گیرد.

وی افزود: نماز اول وقت و حضور در جماعت، روح انسان را جلا می‌بخشد و یاد خدا بهترین سپر در برابر وسوسه‌ها و لغزش‌هاست.

مدارا و رفتار کریمانه مدنظر ماموران مرزبانی باشد

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین با اشاره به اهمیت مدارا و اخلاق در برخورد با مردم تصریح کرد: بسیاری از مرزنشینان از راه‌های محدود معیشتی زندگی می‌کنند؛ بنابراین لازم است مأموران در عین اجرای قانون، اصل را بر مدارا و رفتار کریمانه بگذارند.

وی با بیان اینکه شیطان در هر موقعیتی ممکن است انسان را گرفتار کند، اظهار داشت: مراقبت از نفس و دقت در رفتار از ضروریات کار نیروهای انتظامی و نظامی است، چراکه آنان در جایگاهی مقدس قرار دارند و باید الگوی اخلاق، صبوری و شجاعت باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تقدیر از تلاش‌های فرماندهان مرزبانی گفت: شما پدر مجموعه خود هستید و باید نسبت به نیروهای جوان با رأفت، محبت و نگاه پدرانه رفتار کنید تا آنان با روحیه‌ای قوی‌تر در خدمت مردم و نظام اسلامی باقی بمانند.

وی در پایان ضمن دعا برای سلامتی و توفیق مرزبانان استان، تأکید کرد: امیدواریم با عنایت الهی و مجاهدت نیروهای مؤمن، امنیت مرزهای کشور روزبه‌روز پایدارتر و شکوفاتر شود.

