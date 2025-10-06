به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در جریان دیدار فرمانده مرزبانی استان کردستان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام شد، ضمن قدردانی از زحمات نیروهای مرزبانی و انتظامی در پاسداری از امنیت مرزهای کشور، اظهار گرد: همکاران ما در مرزبانی با اخلاص و ایثار مشغول خدمت‌اند و در این مسیر، برخی از آنان دچار آسیب یا به شهادت رسیده‌اند که این مجاهدت‌ها مایه افتخار است.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای مرزبانی در مناطق سخت و حساس همچون سیستان و بلوچستان افزود: امنیت امروز کشور مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای جان‌برکف است و باید قدردان آنان بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به فرمایشی از حضرت علی(ع) گفت: «ذکر الله قوت النفس و مجالست المحبوب»؛ یاد خدا قوت روح انسان و همنشینی با پروردگار متعال است. همان‌طور که جسم به غذا نیاز دارد، روح نیز با یاد خدا جان می‌گیرد.

وی افزود: نماز اول وقت و حضور در جماعت، روح انسان را جلا می‌بخشد و یاد خدا بهترین سپر در برابر وسوسه‌ها و لغزش‌هاست.

مدارا و رفتار کریمانه مدنظر ماموران مرزبانی باشد

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین با اشاره به اهمیت مدارا و اخلاق در برخورد با مردم تصریح کرد: بسیاری از مرزنشینان از راه‌های محدود معیشتی زندگی می‌کنند؛ بنابراین لازم است مأموران در عین اجرای قانون، اصل را بر مدارا و رفتار کریمانه بگذارند.

وی با بیان اینکه شیطان در هر موقعیتی ممکن است انسان را گرفتار کند، اظهار داشت: مراقبت از نفس و دقت در رفتار از ضروریات کار نیروهای انتظامی و نظامی است، چراکه آنان در جایگاهی مقدس قرار دارند و باید الگوی اخلاق، صبوری و شجاعت باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تقدیر از تلاش‌های فرماندهان مرزبانی گفت: شما پدر مجموعه خود هستید و باید نسبت به نیروهای جوان با رأفت، محبت و نگاه پدرانه رفتار کنید تا آنان با روحیه‌ای قوی‌تر در خدمت مردم و نظام اسلامی باقی بمانند.

وی در پایان ضمن دعا برای سلامتی و توفیق مرزبانان استان، تأکید کرد: امیدواریم با عنایت الهی و مجاهدت نیروهای مؤمن، امنیت مرزهای کشور روزبه‌روز پایدارتر و شکوفاتر شود.