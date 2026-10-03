احمدی: حضور گسترده نیروهای صنایع نیاز آموزشی جنوب بوشهر را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر شنبه در بازدید نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر، با قدردانی از حضور علی نیکزاد در منطقه اظهار کرد: با وجود برنامه‌های فشرده، نایب‌رئیس مجلس دعوت مردم شجاع، مقاوم و خونگرم جنوب استان بوشهر را پذیرفت که این همراهی شایسته قدردانی است.

وی افزود: این نشست همزمان با روزهای آغازین بازگشایی مدارس برگزار شد و موضوع آموزش و پرورش، به‌ویژه تأمین فضاهای فیزیکی و تجهیزات آموزشی، یکی از محورهای اصلی آن بود.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه نامتوازن فضاهای آموزشی یکی از چالش‌های اساسی این منطقه است و ریشه بخشی از این مشکل را باید در روند توسعه صنعتی سه دهه اخیر جست‌وجو کرد.

احمدی ادامه داد: در سال‌های گذشته و به دلیل ضرورت بهره‌برداری سریع از طرح‌های صنعتی و استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه متناسب زیرساخت‌ها با نیازهای جمعیتی منطقه مورد توجه کافی قرار نگرفت.

وی بیان کرد: مهاجرت گسترده متخصصان و کارگران به جنوب استان در کنار توسعه صنایع، موجب افزایش جمعیت و شکل‌گیری نیازهای جدید شده و امروز منطقه با مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی و توسعه‌ای مواجه است که برای حل آنها به توجه و حمایت ملی نیاز دارد.

۶۴ مدرسه در دو سال به بهره‌برداری رسید

نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نوسازی مدارس خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر، طرح‌های مهمی با استفاده از اعتبارات استانی، مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت، اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و منابع سازمان نوسازی مدارس اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات با مدیریت و پیگیری استاندار بوشهر و نمایندگان منطقه دنبال شد و در نتیجه تمام پروژه‌های مدرسه‌سازی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد و بیشتر تکمیل شدند.

احمدی گفت: در مرحله نخست ۲۷ مدرسه و در ادامه ۳۷ مدرسه دیگر به بهره‌برداری رسید و مجموع این اقدامات به ۶۴ مدرسه رسید که یک جهش قابل توجه در توسعه فضاهای آموزشی جنوب استان محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات با وجود اهمیت فراوان، هنوز پاسخگوی نیازهای منطقه نیست، اظهار کرد: رشد قابل توجه جمعیت در شهرستان‌های جنوبی موجب شده نیاز به توسعه فضاهای آموزشی همچنان ادامه داشته باشد.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی، در شرایط فعلی تأمین تجهیزات آموزشی و ارتقای فضاهای موجود در چهار شهرستان جنوبی استان از مطالبات اصلی منطقه است.

احمدی خاطرنشان کرد: برای جبران کمبودهای موجود و پاسخگویی به نیاز دانش‌آموزان، احداث نزدیک به ۷۲ کلاس درس جدید در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر ضروری است و این موضوع نیازمند تداوم حمایت‌های ملی و استفاده از ظرفیت‌های استانی و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع است.