جشنواره برداشت زردآلو در ایلام برگزار می شود

مریم قیمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت میوه زردآلو جشنواره برداشت این میوه در اواخر خردادماه در استان ایلام برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه در روستای حیدرآباد واقع در بخش ملکشاهی (شهرستان مهران) با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام برگزار می شود.

قیمتی با اشاره به اینکه روستای حیدر آباد یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان ایلام و باغات زیادی از زردآلو در این روستا واقع هستند، خاطر نشان کرد: در این جشنواره علاوه بر برداشت زردآلو برنامهای مختلفی دیگر نظیر موسیقی، آیین نمادین شکرگزاری، مسابقه و چیدن دسته جمعی زردآلو برگزار می شود.