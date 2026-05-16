۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

قطع ۱۰ ساعته گاز در برخی روستاهای بویراحمد برای توسعه شبکه گازرسانی

یاسوج-روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: گاز روستای تنگاری و برخی روستاهای حومه بویراحمد روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت به منظور توسعه شبکه گازرسانی به مدت ۱۰ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، به منظور توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز روستای تنگاری و روستاهای حومه در شهرستان بویراحمد روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات اجرایی در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام می‌شود و مشترکان مناطق یادشده در این مدت با قطع یا افت فشار گاز مواجه خواهند شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کرده و پس از وصل مجدد جریان گاز، از بسته بودن شیر وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند.

