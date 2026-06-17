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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

قطع گاز در برخی مناطق بویراحمد و کهگیلویه برای توسعه شبکه گازرسانی

قطع گاز در برخی مناطق بویراحمد و کهگیلویه برای توسعه شبکه گازرسانی

یاسوج-مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع موقت گاز در برخی مناطق شهرستان‌های بویراحمد و کهگیلویه در روز شنبه ۳۰ خردادماه خبر داد.

حمید طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان‌های بویراحمد و کهگیلویه خبر داد و اظهار کرد: به منظور انجام این عملیات، گاز برخی مناطق این دو شهرستان به صورت موقت قطع خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان بویراحمد، گاز مناطق خلف‌آباد، کریم‌آباد و بازرنگ روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: همچنین در شهرستان کهگیلویه نیز گاز روستای راک در همین روز از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

طالبی با اشاره به اینکه اجرای این عملیات منوط به مساعد بودن شرایط جوی است، از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، برنامه‌ریزی لازم را برای این مدت انجام دهند.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای توسعه و تقویت شبکه گازرسانی و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان انجام می‌شود و پس از پایان عملیات، جریان گاز در مناطق یادشده به حالت عادی بازخواهد گشت.

کد مطلب 6863363

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