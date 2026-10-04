شهر خوی و کلانشهر قونیه خواهر خوانده شدند

سجاد چهره‌آرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اشتراکات عرفانی دو شهر، این پیوند را مبنایی برای همکاری‌های راهبردی دانست و اظهار کرد: این پیوند نه از جنس تفاهم‌نامه خشک و بی‌روح، بلکه از جنس عشق است.

وی ادامه داد: پیوند میان دو شهر، مبتنی بر میراث مشترک شمس و مولانا، ظرفیتی ممتاز برای شکل‌ دهی همکاری‌های پایدار و بلندمدت شهری فراهم می‌کند و شهر خوی، دارالقرار شمس تبریزی، آماده است همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های گردشگری معنوی، برنامه‌های فرهنگی مشترک، و تبادل تجربیات شورایی با قونیه گسترش دهد.

چهره‌آراء با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن تفاهمات، پیشنهادهای مشخصی را از سوی مدیریت شهری خوی مطرح کرد: شورای اسلامی شهر خوی بر لزوم ورود خواهرخواندگی به مرحله‌ای اجرایی ‌تر و تخصصی ‌تر تأکید داشته و پیشنهاد می‌شود تشکیل کارگروه‌های مشترک کارشناسی در حوزه‌های مدیریت شهری، حمل ‌ونقل، میراث فرهنگی و گردشگری و برگزاری جلسات منظم میان مدیران کارشناسی و ارشد دو شهرداری و تدوین برنامه چهارساله همکاری مشترک در دستور کار دو شهر قرار گیرد.

رئیس شورای شهر خوی خاطرنشان کرد: این خواهر خواندگی، آغازگر مرحله‌ای جدید از همکاری‌های پایدار و متقابل است و دوستی ما در پرتو نور شمس و مولانا برقرار خواهد بود.

وی گفت: این تفاهم نامه فراتر از یک سند رسمی و فرهنگی است؛ چراکه در پی این اقدام، حضور گردشگران طرف ترک در شهر خوی بصورت قابل توجهی افزایش می یابد و آثار تاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی کهن شهر خوی در عرصه بین‌الملل معرفی خواهد شد.

تفاهم‌نامه خوی و قونیه یکی از نمونه‌های موفق دیپلماسی شهری و فرهنگی در چارچوب اهداف مجمع شهرداران آسیایی (AMF) به شمار می‌رود و قرار است زمینه‌ساز همکاری‌های مستمر میان مدیریت شهری دو کشور شود.

شهر خوی که آرامگاه عارف بزرگ شمس تبریزی را در خود جای داده است و شهر قونیه آرامگاه مولانا در آن قرار دارد، دو مقصد مهم در مسیر گردشگری معنوی جهان اسلام محسوب می‌شوند.

پیوند این دو شهر، بنابر اعلام مقامات دو طرف، نمادی از همدلی فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و توسعه ارتباطات انسانی مبتنی بر میراث عرفان اسلامی است.