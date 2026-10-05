نجف زاده: پیوست اقتصادی برای گردشگری شمس تبریزی در خوی تدوین شود

عادل نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رونق گردشگری بارگاه شمس تبریزی باید با یک پیوست اقتصادی همراه باشد اظهار کرد: حضور گردشگران و برگزاری برنامه‌های مرتبط با این ظرفیت فرهنگی و تاریخی به رونق کسب ‌وکار، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم خوی منجر شود.

وی ادامه داد: شمس تبریزی یکی از مهم ‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری خوی است و بهره‌گیری از این ظرفیت نباید تنها به برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی محدود شود، بلکه باید آثار اقتصادی آن در زندگی مردم شهرستان نیز نمایان شود.

نجف زاده افزود: حضور گردشگران و میهمانان شمس زمانی می‌تواند به یک ظرفیت پایدار برای خوی تبدیل شود که زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در کنار آن شکل بگیرد و کسب‌وکارهای محلی، خدمات گردشگری و فرصت‌های اشتغال از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

از نظر فنی و زیرساختی مشکلی در فرودگاه خوی وجود ندارد

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تدوین پیوست اقتصادی برای گردشگری شمس ادامه داد: باید مشخص شود که برنامه‌های مرتبط با شمس چگونه می‌تواند به افزایش فعالیت واحدهای اقتصادی، رونق بازار و ایجاد درآمد برای مردم منطقه منجر شود.

نجف ‌زاده گفت: افتتاح مجموعه شمس نباید پایان مسیر باشد، بلکه باید از این فرصت برای معرفی دیگر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری خوی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند نیز استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فرودگاه خوی برای ورود میهمانان و گردشگران برنامه‌های شمس تبریزی اظهار کرد: برقراری و تقویت پروازهای مسافری برای تسهیل حضور میهمانان و گردشگران در این برنامه‌ها ضروری است و این موضوع باید مورد پیگیری قرار گیرد.

مقدمات ایجاد مرز بین المللی هوایی در خوی انجام شده است

رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه افزود: از نظر فنی و زیرساختی مشکلی در فرودگاه خوی وجود ندارد و سیستم‌های هندلینگ و ناوبری این فرودگاه آمادگی کامل دارند؛ بنابراین می‌توان از این ظرفیت برای جابه‌جایی مسافران و میهمانان برنامه‌های شمس تبریزی استفاده کرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع مرز هوایی بین‌المللی خوی اشاره کرد و گفت: مقدمات ایجاد این مرز هوایی انجام شده و روند نهایی شدن آن در حال پیگیری است که می‌تواند ظرفیت فرودگاه خوی را برای ارتباطات بین‌المللی و ورود گردشگران تقویت کند.

نجف‌زاده تأکید کرد: مجموعه این ظرفیت‌ها باید در یک برنامه منسجم گردشگری دیده شود تا شمس تبریزی از یک ظرفیت فرهنگی صرف به عاملی برای رونق گردشگری، اشتغال و اقتصاد شهرستان تبدیل شود و مردم خوی سهم ملموسی از منافع آن داشته باشند.