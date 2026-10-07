به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی فوتسال محمدعلی میرزایی دروازه‌بان پالایش نفت بندرعباس جایگزین باقر محمدی شد. محمدی به دلیل مصدومیت و ادامه روند درمان در این اردو حضور نخواهد داشت و شرایط او برای اردوهای آینده بررسی می‌شود.

همچنین امیرحسین تاجیک از پالایش نفت اصفهان به جمع ملی‌پوشان اضافه شد.

اردوی تیم ملی فوتسال از ۲۰ مهرماه در مرکز ملی فوتسال آغاز می‌شود.

تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا در ریاض آماده می‌شود. بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در ۱۸ رشته ورزشی برگزار خواهد شد.

این مسابقات از ۲۰ آذر ۱۴۰۵ (۱۱ دسامبر ۲۰۲۶) آغاز می‌شود و مراسم افتتاحیه نیز ۲۲ آذر ۱۴۰۵ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد.