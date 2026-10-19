شریف ۱۲ بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتسال فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتسال جوانان بانوان جهت شرکت در چهارمین دوره مسابقات المپیک داکار به کشور سنگال از اول آبان ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

به همین منظور فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ۱۲بازیکن را به اردو فرا خواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه شکرانی (اصفهان) عسل دهقانی نیا (اردبیل) نرگس امیر محسنی (تهران) ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان) حدیث یاری ، طناز باقری نیا (خوزستان) سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی) نفیسه محمدی، نیایش رحمانی (قزوین) الناز حسینی پور (کرمان) الینا منصوری (کرمانشاه) ستایش رضایی(مازندران)

لازم به توضیح است از ۱۲ بازیکن حاضر در اردو ۱۰ بازیکن به مسابقات اعزام خواهند شد. تیم ملی فوتسال جوانان بانوان روز سه شنبه ۵ آبان به داکار اعزام می‌شوند.

برنامه زمانبندی بازی‌های تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان

*کاستاریکا - ایران

سه‌شنبه ۱۲ آبان

*کامرون - ایران

پنج‌شنبه ۱۴ آبان

*ایتالیا - ایران

مسابقات در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار پایتخت سنگال برگزار می‌شود.