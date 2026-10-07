به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان درباره آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی این تیم اظهار داشت: این اردو از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه برگزار می‌شود و در این مرحله ۱۸ بازیکن را به اردو دعوت کرده‌ایم. می‌توان گفت این اردو آخرین مرحله از پروژه‌ای است که از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز کرده‌ایم و در طول این مدت بازیکنان مختلفی را مورد ارزیابی قرار دادیم.

وی افزود: اکنون به شاکله اصلی تیم رسیده‌ایم و ۱۸ بازیکن در این اردو حضور دارند اما برای حضور در مسابقات داخل سالن ریاض باید در نهایت به ۱۴ بازیکن برسیم. البته همچنان امکان تغییر و تحول در این فهرست وجود دارد و عملکرد بازیکنان در مسابقات لیگ برتر را به طور کامل زیر نظر خواهیم داشت.

مظفر ادامه داد: رصد ما فقط محدود به بازیکنان حاضر در این اردو نیست و تمام بازیکنانی که در لیگ برتر حضور دارند را زیر نظر خواهیم داشت. آغاز لیگ برای ما اتفاق بسیار خوبی است چرا که عملکرد بازیکنان در شرایط مسابقه می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی کادر فنی تأثیرگذار باشد.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان درباره برنامه‌های این اردو گفت: در این مرحله علاوه بر برگزاری تمرینات تاکتیکی، دو دیدار تدارکاتی نیز در برنامه داریم. روز شانزدهم مهرماه مقابل تیم دلیجان که خود را برای حضور در لیگ برتر آماده می‌کند به میدان می‌رویم. با توجه به کمبود بازی‌های تدارکاتی از پیشنهاد این تیم استقبال کردیم و امیدواریم این مسابقه به آماده‌سازی هر دو تیم کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: روز نوزدهم مهرماه نیز طبق درخواست تیم ملی جوانان مقابل این تیم بازی خواهیم کرد. تیم جوانان خود را برای رقابت‌های سنگال آماده می‌کند و ما نیز به این مسابقه نیاز داریم. در کنار این دیدارها، چند جلسه تمرینی را نیز برای اجرای برنامه‌های تاکتیکی و افزایش هماهنگی بازیکنان برگزار خواهیم کرد.

مظفر در ادامه به دعوت‌نامه دریافت‌شده از چین اشاره کرد و گفت: دعوت‌نامه‌ای برای حضور در یک تورنمنت در چین دریافت کرده‌ایم که خوشبختانه با نظر مساعد کمیته زنان خانم شجاعی، آقای تاج و آقای نبی روند انجام هماهنگی‌های مربوط به حضور در این رقابت‌ها در حال پیگیری است.

وی افزود: این تورنمنت قرار است اواسط آبان‌ برگزار شود و می‌تواند یک فرصت تدارکاتی بسیار خوب برای تیم ملی باشد. امیدوارم شرایط حضور در این مسابقات فراهم شود تا بتوانیم بازیکنان را در سه دیدار بین‌المللی محک بزنیم و پیش از مسابقات داخل سالن ریاض، به شناخت و آمادگی بیشتری برسیم.

مظفر در پایان گفت: تیم فعلی تغییر و دگردیسی قابل توجهی داشته و بازیکنان جدیدی به ترکیب اضافه شده‌اند. این تیم هنوز فرصت زیادی برای تجربه بازی‌های بین‌المللی نداشته و به همین دلیل محک خوردن بازیکنان در چنین مسابقاتی برای ما بسیار مهم است. امیدوارم با حضور در تورنمنت چین و انجام بازی‌های خوب، بتوانیم با آمادگی و شناخت بیشتری راهی مسابقات داخل سالن ریاض شویم.