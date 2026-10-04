به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند مرحله تعویق و اعلام زمان‌های مختلف برای قرعه‌کشی لیگ برتر فوتسال زنان سازمان لیگ فوتسال سرانجام ۱۸ مهر را به‌عنوان زمان جدید برگزاری قرعه‌کشی فصل ۱۴۰۵ اعلام کرد. تاریخی که در صورت برگزاری می‌تواند به بلاتکلیفی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها پایان دهد.

قرعه‌کشی که ۳ بار به تعویق افتاد

پیش از این قرار بود قرعه‌کشی لیگ برتر فوتسال زنان در هفته پایانی شهریور برگزار شود اما این برنامه عملی نشد و پس از آن نیز تاریخ‌های ۸ و ۱۲ مهر به‌عنوان زمان‌های جدید اعلام شد که هیچ‌کدام به برگزاری قرعه‌کشی منجر نشد. حالا سازمان لیگ ۱۸ مهر را به‌عنوان زمان جدید قرعه‌کشی معرفی کرده است.

۱۶ تیم در انتظار آغاز فصل جدید

فصل ۱۴۰۵ لیگ برتر فوتسال زنان قرار است با حضور ۱۶ تیم و در دو گروه هشت‌تیمی برگزار شود. رقابتی که از نظر تعداد تیم‌ها یکی از دوره‌های پرحضور تاریخ این مسابقات محسوب می‌شود ولی با این شرایط تأخیر در مشخص شدن برنامه مسابقات باعث شده تیم‌ها برای آغاز فصل همچنان با ابهام مواجه باشند.

هزینه‌هایی که بلاتکلیفی برای باشگاه‌ها دارد

در هفته‌های اخیر بسیاری از تیم‌ها تمرینات پیش‌فصل خود را آغاز کرده و برای جذب بازیکن، برگزاری اردو و آماده‌سازی تیم هزینه کرده‌اند. مشخص نبودن زمان دقیق آغاز مسابقات برنامه‌ریزی باشگاه‌ها را با دشواری مواجه کرده و ادامه این شرایط می‌تواند هزینه‌های آماده‌سازی تیم‌ها را نیز افزایش دهد.

از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قرارداد بازیکنان در برخی باشگاه‌ها معمولاً پس از آغاز رسمی مسابقات و در جریان فصل پرداخت می‌شود. به همین دلیل طولانی شدن بلاتکلیفی لیگ شرایط مالی بازیکنان و مربیان را نیز دشوارتر کرده است. برخی بازیکنان و مربیان که هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند نسبت به ادامه این وضعیت گلایه‌مند هستند و معتقدند تأخیر در شروع مسابقات روند دریافت قراردادهایشان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی ادامه تعویق‌ها تنها برنامه فنی تیم‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه می‌تواند فشار مالی بیشتری را نیز به بازیکنان، مربیان و باشگاه‌ها وارد کند. موضوعی که اهمیت مشخص شدن هرچه سریع‌تر برنامه قطعی فصل جدید را دوچندان کرده است.

نگرانی از فشردگی مسابقات

از سوی دیگر با توجه به اینکه هرچه زمان آغاز مسابقات به تعویق بیفتد، فرصت برگزاری هفته‌های لیگ محدودتر خواهد شد، نحوه تنظیم تقویم مسابقات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فشردگی احتمالی دیدارها می‌تواند فشار بیشتری را به بازیکنان و تیم‌ها وارد کند و برنامه آماده‌سازی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

از سه تعویق تا وعده قرعه‌کشی ۱۸ مهر

پس از سه نوبت تعویق حالا سازمان لیگ ۱۸ مهر را به‌عنوان زمان جدید قرعه‌کشی لیگ برتر فوتسال زنان اعلام کرده است. قرعه‌کشی‌ که باید تکلیف گروه‌بندی ۱۶ تیم حاضر در مسابقات را مشخص کند.

با این حال برگزاری قرعه‌کشی به‌تنهایی پایان بلاتکلیفی تیم‌ها نخواهد بود و لازم است همزمان زمان قطعی آغاز لیگ و برنامه کامل مسابقات نیز اعلام شود. تیم‌ها بازیکنان و مربیان پس از هفته‌ها انتظار برای برنامه‌ریزی دقیق فنی و مالی خود به یک تقویم مشخص و قابل اجرا نیاز دارند.