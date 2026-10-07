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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

شروع تمرینات ملی پوشان فوتسال زنان زیر نظر کادر فنی

شروع تمرینات ملی پوشان فوتسال زنان زیر نظر کادر فنی

تمرینات تیم ملی فوتسال زنان با هدف حضور قدرتمند در رقابت‌های بازی‌های داخل سالن ریاض آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرینات تیم ملی فوتسال زنان با حضور ملی‌پوشان و زیر نظر شهرزاد مظفر، آمنه محمودی و نسیم مهاجرانی آغاز شد و شاگردان مظفر در فضایی شاداب و پرنشاط، برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در بازی‌های داخل سالن ریاض دنبال کردند.

در این تمرین ملی‌پوشان زیر نظر شهرزاد مظفر، آمنه محمودی و نسیم مهاجرانی اعضای کادر فنی تیم ملی، برنامه‌های تمرینی طراحی‌شده را با انگیزه و تمرکز بالا اجرا کردند.

فضای تمرین شاداب و پرنشاط بود و بازیکنان با جدیت در بخش‌های مختلف تمرین حضور داشتند.

کادر فنی نیز در جریان تمرین، نکات فنی و تاکتیکی مورد نظر را به بازیکنان منتقل کرد و بر اجرای صحیح برنامه‌ها نظارت داشت.

ملی‌پوشان فوتسال زنان در ادامه روند آماده‌سازی خود تمرکز ویژه‌ای بر اجرای برنامه‌های کادر فنی دارند تا با رسیدن به شرایط مطلوب فنی و بدنی آماده حضور در رقابت‌های بازی‌های داخل سالن ریاض شوند.

کد مطلب 6970714

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