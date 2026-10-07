شروع تمرینات ملی پوشان فوتسال زنان زیر نظر کادر فنی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرینات تیم ملی فوتسال زنان با حضور ملی‌پوشان و زیر نظر شهرزاد مظفر، آمنه محمودی و نسیم مهاجرانی آغاز شد و شاگردان مظفر در فضایی شاداب و پرنشاط، برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در بازی‌های داخل سالن ریاض دنبال کردند.

در این تمرین ملی‌پوشان زیر نظر شهرزاد مظفر، آمنه محمودی و نسیم مهاجرانی اعضای کادر فنی تیم ملی، برنامه‌های تمرینی طراحی‌شده را با انگیزه و تمرکز بالا اجرا کردند.

فضای تمرین شاداب و پرنشاط بود و بازیکنان با جدیت در بخش‌های مختلف تمرین حضور داشتند.

کادر فنی نیز در جریان تمرین، نکات فنی و تاکتیکی مورد نظر را به بازیکنان منتقل کرد و بر اجرای صحیح برنامه‌ها نظارت داشت.

ملی‌پوشان فوتسال زنان در ادامه روند آماده‌سازی خود تمرکز ویژه‌ای بر اجرای برنامه‌های کادر فنی دارند تا با رسیدن به شرایط مطلوب فنی و بدنی آماده حضور در رقابت‌های بازی‌های داخل سالن ریاض شوند.