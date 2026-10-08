صدر جدول لیگ برتر فوتسال در انتظار یک جدال حساس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتسال روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه با برگزاری ۶ دیدار از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود و در ادامه یک دیدار نیز روز جمعه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

در هفته هفتم گهر زمین سیرجان با ۱۹ امتیاز صدر جدول را از آن خود کرد، پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز در رده دوم ایستاد و پالایشگاه نفت شازند با ۱۳ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. حالا این سه تیم در هفته هشتم به دنبال حفظ موقعیت خود در بالای جدول هستند؛ در حالی که فاصله امتیازی آنها باعث شده هر لغزش معادلات صدر جدول را تغییر دهد.

جدال مستقیم برای صدر

مهم‌ترین دیدار هفته هشتم روز جمعه برگزار می‌شود جایی که صدرنشین و تیم دوم جدول مستقیماً برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. گهر زمین سیرجان با ۱۹ امتیاز و پس از صدرنشینی در هفته گذشته در شرایطی به مصاف پالایش نفت بندرعباس می‌رود که حریف تنها سه امتیاز با این تیم فاصله دارد.

گهر زمین با پیروزی در این مسابقه می‌تواند فاصله خود با نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده را بیشتر کند و با خیالی آسوده‌تر به صدرنشینی ادامه دهد. در سوی مقابل پالایش نفت بندرعباس که هفته گذشته برابر پالایشگاه نفت شازند شکست خورد برای جبران آن نتیجه و بازگشت به صدر جدول به دنبال کسب سه امتیاز خواهد بود. به همین دلیل نتیجه این مسابقه می‌تواند بیش از هر دیدار دیگری روی معادلات بالای جدول تأثیر بگذارد.

فرصت حفظ جایگاه سوم

پالایشگاه نفت شازند پس از پیروزی ارزشمند هفته گذشته برابر پالایش نفت بندرعباس ۱۳ امتیازی شد و به رده سوم جدول رسید. این تیم حالا مقابل پردیس شهید شیری قزوین قرار می‌گیرد تیمی که هنوز امتیازی به دست نیاورده و در انتهای جدول قرار دارد.

شازند برای حفظ جایگاه سوم و نزدیک ماندن به دو تیم بالای جدول به سه امتیاز این مسابقه چشم دارد و نمی‌خواهد فرصت به‌دست‌آمده پس از پیروزی هفته گذشته را از دست بدهد. در مقابل پردیس برای کسب نخستین امتیازهای فصل به میدان خواهد رفت و همین موضوع می‌تواند کار شازند را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر کمی دشوار کند.

گیتی‌پسند چشم به لغزش بالانشینان دارد

گیتی‌پسند اصفهان نیز که هفته گذشته نگین تندیس قرچک را شکست داد در هفته هشتم میهمان شهرداری ساوه است. گیتی‌پسند برای نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالای جدول نیاز به امتیاز دارد و در صورت لغزش تیم‌های بالانشین می‌تواند فاصله خود را با صدر کمتر کند.

هفته هشتم برای سه تیم بالای جدول اهمیت ویژه‌ای دارد. گهر زمین و پالایش نفت بندرعباس در یک دیدار مستقیم برای صدر می‌جنگند و پالایشگاه نفت شازند نیز تلاش می‌کند با کسب سه امتیاز مقابل قعرنشین جدول جایگاه سوم خود را حفظ کند. در چنین شرایطی نتایج این سه تیم می‌تواند تصویر صدر جدول را در پایان هفته هشتم تغییر دهد.

برنامه بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ مهر

*مس سونگون - دایم پناه مشهد

*شهرداری ساوه - گیتی پسند اصفهان

*پردیس شهید شیری قزوین - پالایش نفت شازند

*فولاد هرمزگان - دلسوختگان قم

*نگین تندیس قرچک -فولاد زرند ایرانیان

*پالایش نفت اصفهان - سن ایچ ساوه

جمعه ۱۷ مهر

*گهر زمین سیرجان - پالایش نفت بندرعباس